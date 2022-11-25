السبت 26 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

ماسك يعلن عن تقسيم فئات المستخدمين بـ 3علامات

ماسك يعلن عن تقسيم فئات المستخدمين بـ 3علامات
25 نوفمبر 2022 14:38

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر في تغريدة إن موقع التواصل الاجتماعي سيطرح علامات توثيق ذهبية ورمادية مع إعادة إطلاق خدمة علامة التوثيق الزرقاء يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد أن أوقف هذا الأسبوع طرح علامة التوثيق الزرقاء.
وذكر ماسك في تغريدة "علامة توثيق ذهبية للشركات ورمادية للحكومات وزرقاء للأفراد (سواء كانوا مشاهير أم لا)".
وقال ماسك إنه سيتم التحقق يدويا من كافة الحسابات الموثقة قبل تفعيل العلامة. وأضاف في تغريدة أخرى "يمكن للأفراد الحصول على شعار ثانوي صغير لإظهار أنهم ينتمون إلى منظمة إذا تم التحقق من ذلك من قبل تلك المنظمة"، مشيرا إلى أنه سيقدم شرحا أكثر تفصيلا في الأسبوع المقبل.
وأوقفت الشركة مؤقتا خدمة الحصول على علامة التوثيق الزرقاء مقابل ثمانية دولارات التي تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة بسبب انتشار الحسابات المزيفة، وقال إن خدمة التوثيق بالعلامة الزرقاء سيعاد إطلاقها في 29 نوفمبر .
وفي السابق كانت العلامة الزرقاء تمنح فقط للحسابات الموثقة الخاصة بالساسة والمشاهير والصحفيين وغيرهم من الشخصيات العامة.

أخبار ذات صلة
ماسك يكشف عن ألوان علامات توثيق حسابات تويتر
3 علامات توثيق جديدة على تويتر
المصدر: رويترز
تويتر
إيلون ماسك
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
أبوظبي تجري أول زراعة ناجحة لخلايا جذعية في المنطقة لمرضى التصلب اللويحي
الإمارات
أبوظبي تجري أول زراعة ناجحة لخلايا جذعية في المنطقة لمرضى التصلب اللويحي
اليوم 20:00
سياح في موقع الكولوسيوم الشهير في العاصمة الإيطالية روما
دنيا
روما تعتقل عصابة متخصصة في ابتزاز السياح
اليوم 19:42
الكروات يتحفزون للرد على هيردمان
الرياضي
الكروات يتحفزون للرد على هيردمان
اليوم 19:39
التوانسة يصارعون خيبة الأمل
الرياضي
التوانسة يصارعون خيبة الأمل
اليوم 19:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©