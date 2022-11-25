تسلا تستدعي آلاف السيارات في الصين بسبب مشكلات في أحزمة الأمان

استدعت شركة تسلا العملاقة للسيارات الكهربائية زهاء 81 ألف سيارة كهربائية في الصين- بما يزيد عن عدد السيارات الذي تنتجها الشركة في العادة من مصنعها في شنغهاي شهريا- بسبب مشكلات فنية تتعلق بالبرمجيات وأحزمة الأمان بالسيارات.

وفي بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، ذكرت الهيئة الحكومية للرقابة على الأسواق في الصين أن الشركة الأميركية سوف تستدعي 70.434 سيارة تسلا مستوردة من طرازات إس وإكس وموديل 3، فضلا عن 10/127 سيارة موديل 3 مصنوعة محليا في الصين.

وأوضح البيان أن السيارات من طراز إكس وإس تتطلب إصلاح في البرمجيات الخاصة بإدارة أنظمة البطارية، في حين أن السيارات من طراز موديل 3 تحتاج إلى علاج مشكلة فنية في تثبيت أحزمة الأمان.

وتواجه شركة تسلا حاليا بعض المشكلات في الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث تراجع عدد السيارات التي قامت بتسليمها الشهر الماضي إلى 71.704 سيارة، مقابل الرقم القياسي الذي تم تسجيله في سبتمبر وبلغ 83.135 سيارة. كما تواجه تسلا تحديات تسويقية في الصين في ظل المنافسة المحتدمة من بعض الشركات المحلية مثل بي.واي.دي.