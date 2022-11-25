أطعمة عليك التوقف عنها فوراً عندما تشرب الشاي!

يعد الشاي واحدا من بين أكثر المشروبات شعبية في العالم، فيما يوصي به خبراء الصحة لأنه يعود بعدة منافع على الجسم، لكنهم يحذرون من شربه عند تناول بعض الأطعمة، لأن ذلك قد يؤدي إلى عدد من الاضطرابات.



وينصح الخبراء بشرب الشاي لأنه غني بمكونات مضادة للبكتيريا، كما أنه يساعد على خفض كل من الكوليسترول وضغط الدم.

لكن شرب الشاي بطريقة صحية يقتضي عدم الإكثار من السكر، أو حتى مزجه بالحليب، وبعض المحليات، لأنه يتحول عندئذ إلى مشروب ذي سعرات حرارية عالية.