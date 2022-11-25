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اكتشاف فوائد وعلاجات جديدة للعسل

اكتشاف فوائد وعلاجات جديدة للعسل
25 نوفمبر 2022 10:16

كشف باحثون من جامعة "تورنتو" الكندية عن فوائد عظيمة لإضافة العسل في نظامنا الغذائي.
 
وذكرت دراسة أجراها باحثون من جامعة "تورنتو"، ونشرت نتائجها في مجلة Nutrition Reviews، أن العسل يحسّن صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنه يساهم في ضبط مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

ومن النتائج التي توصل إليها الباحثون في سلسلة من التجارب السريرية التي أشرفوا عليها، أن تناول العسل يخفض نسبة الغلوكوز في الدم أثناء الصيام، والكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية التي تتسبب بتشكل الدهون على الكبد.

كذلك أكد الباحثون في تجاربهم وعددها 18 وشارك فيها 1100 شخص، أن العسل يرفع من نسبة الكوليسترول الجيد، ويحسّن من مقاومة الجسم للالتهابات.

ووفق الباحثين فإن فوائد العسل تنبع من احتوائه على تركيبة معقدة من السكريات الشائعة والنادرة والبروتينات والأحماض العضوية ومركبات نشطة بيولوجيا.

كم يجب أن نتناول من العسل يوميا؟

  • نصحت الدراسة باستبدال السكر بالعسل، لأن ذلك قد يقلل من مخاطر التمثيل الغذائي على القلب.
  • العسل المأخوذ من مصدر أحادي للزهور مثل الأكاسيا والبرسيم، مفيد جدا مقارنة بأنواع العسل الأخرى.
  • يفقد العسل المعالج الكثير من فوائده الصحية بعد عملية البسترة.
  • تأثير المشروب الساخن على العسل الخام يعتمد على عدة عوامل، وعلى الأغلب لا يدمر جميع خصائص العسل المفيدة.
المصدر: وكالات
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