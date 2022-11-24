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صدور "عفو عام" عن الحسابات المجمّدة على تويتر

إيلون ماسك
25 نوفمبر 2022 01:33

أعلن إيلون ماسك المالك الجديد لموقع تويتر للتدوينات القصيرة في تغريدة، الخميس، أنّه قرّر، بناء على نتيجة استفتاء أجراه عبر المنصّة واستمرّ 24 ساعة، إصدار "عفو عام" عن الحسابات المجمّدة على موقعه وإعادة تفعيلها اعتباراً من "الأسبوع المقبل".

وقال ماسك "الشعب قال كلمته. العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل"، وذلك ردّاً على تغريدة سابقة نشرها الأربعاء وطلب فيها من المغرّدين أن يجيبوا في استفتاء على السؤال التالي "هل يفترض بتويتر أن يمنح عفواً عاماً عن الحسابات المجمّدة بشرط ألا تكون قد انتهكت القانون أو أرسلت بريداً عشوائياً فاضحاً؟".

وأجاب 72.4% من المغرّدين على سؤال ماسك ب"نعم" في حين أجاب 27.6% منهم ب"لا".

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المصدر: وكالات
إيلون ماسك
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