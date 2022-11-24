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بوتين يتابع خطابا مزيّفا للمستشار الألماني

فلاديمير بوتين
24 نوفمبر 2022 23:53

استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمكانيات الذكاء الاصطناعي في بلاده من خلال متابعة خطاب مزيف للمستشار الألماني أولاف شولتس.

ونشرت وكالة أنباء "ريا" الروسية الحكومية، اليوم الخميس، مقطع فيديو قصيرا أظهر بوتين وهو يشاهد الظهور المزعوم للمستشار الألماني.

من خلال التقنية التي يطلق عليها اسم "التزييف العميق"، جعل المبرمجون الروس المستشار الألماني يتحدث في الفيديو بكلمات مأخوذة من فيلم.

وقال شولتس، في الخطاب المزيف "أردنا أن نتخلى عن الغاز الروسي. ولكي نقول هذا بكلمات روسية كلاسيكية: أردنا الأفضل لكن كان الأمر كما هو الحال دائما". ويشار إلى أن هذه الجملة مقولة لرئيس الوزراء الروسي الأسبق فيكتور تشيرنوميردين (2010-1938).

وعلق بوتين على الفيديو المزيف لشولتس قائلا "إنه يقول الأشياء الصحيحة"، مشيرا إلى أن الخطاب كان عميقا من حيث المحتوى وعميقا من حيث المعنى.

يذكر أن ألمانيا والدول الأوروبية تحاول، منذ أزمة أوكرانيا الحالية قبل تسعة شهور، الاستغناء عن الغاز الروسي.

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المصدر: د ب أ
خطاب
فلاديمير بوتين
أولاف شولتس
تقنية التزييف العميق
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