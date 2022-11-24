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أميركا: نفوق عشرات ملايين الطيور جراء أسوأ كارثة حيوانية

عمال في مصنع لتعليب الدواجن الطازجة في أميركا
24 نوفمبر 2022 23:30

أظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأميركية، اليوم الخميس، أن إنفلونزا الطيور قضت على 50.54 مليون طائر في الولايات المتحدة هذا العام، مما يجعله أكثر موجات التفشي فتكاً في تاريخ البلاد.

يمثل نفوق الدجاج والديك الرومي والطيور الأخرى أسوأ كارثة صحية للحيوانات في الولايات المتحدة حتى الآن لتتفوق على الرقم القياسي السابق البالغ 50.5 مليون من الطيور التي نفقت في تفشي إنفلونزا الطيور في عام 2015.

تنفق الطيور غالباً بعد إصابتها بالعدوى. كما تُعدم أسراب بأكملها قد يزيد عددها على مليون طائر في مزارع دجاج إنتاج البيض للسيطرة على انتشار المرض بعد أن تظهر نتائج اختبار الطيور إيجابية.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الدواجن إلى مستويات قياسية مما فاقم الأعباء الاقتصادية على المستهلكين الذين يواجهون تضخماً شديداً.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأميركية أن تفشي المرض في الولايات المتحدة، الذي بدأ في فبراير الماضي، أصاب الدواجن والطيور غير الداجنة عبر 46 ولاية.

وتنقل الطيور البرية، مثل البط، الفيروس المعروف باسم إنفلونزا الطيور، شديد العدوى، من خلال فضلاتها أو ريشها أو الاتصال المباشر بالدواجن.

المصدر: رويترز
إنفلونزا الطيور
نفوق
تفشي
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