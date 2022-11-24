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لأول مرة في التاريخ.. أصحاب الهمم رواد فضاء

لأول مرة في التاريخ.. أصحاب الهمم رواد فضاء
25 نوفمبر 2022 00:52

باريس (أ ف ب) 

اختارت وكالة الفضاء الأوروبية البريطاني، الذي ينتمي إلى فئة أصحاب الهمم، جون ماكفل عضواً ضمن مشروع «باراستورونت» غير المسبوق في مجال الاستكشاف الفضائي، وتشكّل دراسة ما يمكن أن يوفّره أفراد الفئة للبعثات الفضائية محور مهمة ماكفل.

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وكان أصحاب الهمم مستبعدين حتى الأمس من قائمة المرشحين ليصبحوا روّاد فضاء، لكن غيوم فيرتس، كبير أطباء روّاد الفضاء لدى الوكالة أكد أنّ «مشروع «باراسترونوت» يستلزم تغييراً كاملاً في مفهوم الأهلية الطبية للرواد.
ومن بين المرشحين الجدد للمهام الفضائية الذين لا يتعدى طولهم المتر والثلاثين سنتمتراً أو مَن يعانون عدم تناسق الساقين.

أصحاب الهمم
الفضاء
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وكالة الفضاء الأوروبية
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الاستكشاف الفضائي
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