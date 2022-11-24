5 مسلسلات «مشتركة» تُثري الساحة

سعيد ياسين (القاهرة)

تشهد الدراما العربية اتجاهاً قوياً لتقديم عددٍ من المسلسلات يتشارك في تنفيذها ممثلون ومؤلفون ومخرجون وفنيون ومنتجون، في محاولة لإحداث وحدة فنية عربية لإثراء الساحة بأعمال جيدة، سواء على صعيد المضمون أو الصورة، مع سهولة تسويقها على القنوات الفضائية.

وفي حديثه لـ «الاتحاد»، أكد المخرج يوسف أبو سيف، أن الإنتاج العربي المشترك يمكن أن يحقق نجاحات كبيرة على مختلف المستويات، شرط أن يحدث تعاوناً حقيقياً وهادفاً، بحيث لا تحاول أي جهة ملء شروطها في اختيار المواضيع أو طرق التسويق. واعتبر أن رأس المال العربي يمكن أن يعيد المسلسلات التاريخية والتراثية والدينية الكبيرة إلى الواجهة، بعدما تراجعت كثيراً في السنوات الأخيرة. وهو أمر مطلوب ويلقى استحساناً وإقبالاً من الجمهور.

يرى المؤلف أحمد عبدالقوي أن الإنتاج العربي المشترك يمكن أن يتغلب على العقبات الاقتصادية الصعبة التي واجهتها المسلسلات على صعيدي الإنتاج أو التسويق، وطالب بعدم الانشغال بهوية المسلسل ونسبه إلى دولة من دون الأخرى. وذكر أن الاهتمام يجب أن يتمحور حول مستوى الأعمال وأداء نجومها وتنفيذها بالصورة المأمولة، وأن يكون هنالك تكامل وتعاون وليس صراعاً بين الجهات الإنتاجية.

«ولد أمه»

أما المسلسل الكويتي «ولد أمه»، فتشارك في بطولته الممثلة المصرية سوسن بدر، إلى جانب نجوم الخليج حبيب غلوم وأحمد السلمان وأحلام حسن ومحمود بوشهري وسماح وشيماء رحيمي وملك أبو زيد وروان الشرقاوي، تأليف فهد العليوة وإخراج حسين دشتي. وتدور أحداثه حول سيدة مصرية تتزوج من رجل كويتي تنفصل عنه بعد فترة، وتتولى تربية ورعاية ابنها وتتحمل كل مسؤولياته حتى يكبر ويتخرج في الجامعة، ثم يشغل وظيفة مهمة، ويثبت أنه على قدر المسؤولية والتربية التي قامت بها والدته.

«في الهوا سوا»

المنتج محروس المصري الذي تعاقد على إنتاج مسلسل مصري ـ ليبي، قال إن العمل يحمل عنواناً مؤقتاً «في الهوا سوا»، وينافس به في رمضان المقبل، تأليف وبطولة الليبي عبدالباسط الجارد بالاشتراك مع الممثلَين الليبيَين عيد سعيد ويقين عبدالمجيد، وعدد من الممثلين المصريين، منهم هالة فاخر ومحمد عبدالجواد وصبري عبدالمنعم ونهلة سلامة وفاطمة الكاشف، والممثلة اللبنانية مادلين طبر.

«ليلة السقوط»

يعرض قريباً مسلسل «ليلة السقوط»، بطولة طارق لطفي وأحمد صيام ونورا عبدالرحمن من مصر، وصبا مبارك من الأردن، وباسم ياخور وكندة حنا وميلاد يوسف من سوريا، وذو الفقار خضر ورياض شهيد ومازن مصطفى من العراق، والعمل تأليف المصري مجدي صابر وإخراج السوري ناجي طعمي. وتدور الأحداث خلال الفترة بين عامي 2014 و2017، ويستعرض الظروف المأساوية التي عاشها أهل الموصل خلال تلك الفترة، وكيف تمكنت القوات العراقية والبشمركة والحشد الشعبي من دحر الإرهاب.

«حدث بالفعل»

يصوَّر حالياً المسلسل المصري الإماراتي «حدث بالفعل»، ويدور في إطار من التشويق والإثارة في 8 حلقات منفصلة، حول الأمراض النفسية وتأثيرها على الحياة، من خلال قصص حقيقية، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين العرب، منهم ماجد المصري، بسمة، رنا رئيس، أحمد عبدالله محمود، بسنت حاتم، وسينتيا خليفة، من ﺗﺄﻟﻴﻒ فادي النجار وﺇﺧﺮاﺝ محمد هشام الرشيدي.

«المشهد اﻷخير»

عرض في أكتوبر من العام الماضي المسلسل السعودي «المشهد الأخير»، الذي دار حول 8 قصص مختلفة تسلط الضوء على مواضيع قابلة للجدل، هدفها إثبات تداخل الخير، وشارك في بطولته نيللي كريم، أحمد داوود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف من مصر، إياد نصار من الأردن، ريما العلي، سعد عبدالعزيز، مرزوق الغامدي وخالد فراج من السعودية، تأليف المصرية مريم نعوم، وإخراج الإنجليزي فاديم جان.

أواصر الوحدة

طالب المؤلف والناقد سمير الجمل بمزيد من المسلسلات العربية «المشتركة»، لوجود العديد من المواهب في مختلف المجالات الفنية التي تجمع بينها روابط مهمة، منها اللغة والتاريخ والثقافة. واعتبر أن المشاركة تفيد مختلف الأطراف وتوطد أواصر الوحدة، وتوسع دائرة انتشار الدراما، وتسهم في تحقيق أهداف عربية مهمة تجمع ما بين الشعوب.