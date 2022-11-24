وارنر براذرز أبوظبي.. مملكة «الأنيميشن»

نسرين درزي (أبوظبي)

عندما تفكر العائلات من السكان والسياح بزيارة وجهة متفردة تسكنها أهم شخصيات «الأنيميشن» على مر التاريخ، فإن العنوان الأبرز يكون «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، أول مدينة ترفيهية مغلقة في العالم تحمل اسم علامة «وارنر براذرز»، وتمتد على مساحة 1.65 مليون قدم مربعة. والوجهة التي افتُتحت عام 2018 على جزيرة ياس، تجمع «باتمان وسوبرمان ووندر ومان» إلى جانب «لوني تونز وتوم آند جيري وباغز باني وسكوبي - دو وذا فلينستونز» تحت سقف واحد للمرة الأولى على مستوى المنطقة، وهي ثالث مدينة ترفيهية انطلقت على جزيرة ياس لتنضم إلى «فيراري أبوظبي» و«ياس ووتروورلد أبوظبي».

والرحلة التشويقية هنا لا تقتصر على أجواء اللعب وحسب، وإنما تتيح التجول في أرجاء حيوية تحوّل الخيال إلى واقع، بما تضمه من معالم عمرانية يشوبها المرح والغموض، وأكثر من 29 لعبة ومرفقاً عائلياً، وعروض ترفيهية حيّة فريدة من نوعها، ومغامرات بلا حدود. وتضم «عالم وارنر براذرز أبوظبي» 6 مناطق ترفيهية، تقدم كل منها باقة فعاليات تضيف إلى المدنية المزيد من أجواء الغموض والتشويق.

1- «وارنر براذرز بلازا»

يجمع التصميم المعماري العريق «آرت ديكو» لمنطقة «وارنر براذرز بلازا» ما بين خصائص علامة «وارنر براذرز» وعصر «هوليوود» الذهبي. وتُعتبر المنطقة بوابة إلى مناطق أخرى في المدينة الترفيهية، حيث توفر باقة من المطاعم والمقاهي ومتاجر التسوق المستوحاة من تجربة الضيوف. وتشمل عرض «وارنر براذرز» السينمائي، الذي يحوّل الأضواء الأجواء النهارية إلى أجواء مسائية تحتفي بالنجوم، في احتفال سمفوني لإحياء الأرشيف السينمائي لـ«وارنر براذرز»، مع إطلالة مميزة لشخصية «باغز باني».

2- «متروبوليس»:

تُعرف «متروبوليس» بمدينة الغد، وتنبض بالحياة وتتسم بالمثالية وتمتزج فيها الخطوط الفريدة وناطحات السحاب في لوحة مفعمة بالألوان تشبه مدينة مانهاتن التي تجمع بين فنون ثلاثينيات القرن الماضي وحداثة القرن الـ 21. والمدينة تمزج الطابع العصري بالتقليدي، وتطمح للمزيد من التطور. وينتقل فيها الضيوف عبر النفق الجنوبي الغربي من «وارنر براذرز بلازا» ليدخلوا إلى منطقة «متروبوليس»، حيث يشير الوقت إلى مغيب الشمس في أفق «متروبوليس». ويتابع الضيوف طريقهم بمحاذاة المباني الساطعة بواجهاتها الممتدة، مثل «ليكس كورب»، و«كوين إندستريز»، و«ستار لابز». تتميز المنطقة بالحداثة، وتعكس أجواء التفاؤل، حيث يحرص «سوبرمان» وأبطال فريق «جستس لييغ» على حمايتها من الأخطار. وتقع وسطها صحيفة «ديلي بلانيت» التي يعمل فيها كلارك كينت ولويس لين، ويعيش فيها «سوبرمان، ووندر ومان، وأكوامان، وغرين لانترن، وذا فلاش وتين تايتنز».

3- «كرتون جانكشن»

ذكريات الطفولة مع «الأنيميشن» تجتمع في «كرتون جانكشن»، حيث تتاح مقابلة أبرز شخصيات «وارنر براذرز» لاستكشافها من قرب. وتضم المنطقة أشهر شخصيات «الأنيميشن»، مثل «باغز باني وتوم آند جيري وسكوبي - دو» في عالم مليء بالمرح، حيث ترتسم ألوان أشعة الشمس والغيوم في سماء المنطقة الكرتونية. وتوفر للضيوف خيارات ترفيهية كالأفعوانية الملتوية، وصولاً إلى الألعاب التفاعلية الغامضة، لينتقلوا مع كل معلم إلى عالم الرسوم المتحركة المليء بالمرح والمغامرة بأسلوب جديد. وتتيح مشاهدة «توم آند جيري»، وتجربة المطاردة المعتادة بينهما من خلال لعبة «دوامة الجبنة السويسرية» للدخول إلى عالمهما. ولمزيد من التشويق والألغاز، يمكن التوجه إلى «متحف ألغاز سكوبي - دو» وأصدقائه، «شاغي، وفريد، وفيلما ودافني ودافي داك وتويتي».

4- «غوثام سيتي»

هي موطن باتمان الذي تعهد بالقضاء على عالم الجريمة والشر المتواري في أنحاء المدينة. فلقد أخذ باتمان على عاتقه هذه المهمة بعد الحادثة المؤسفة التي تعرض لها والداه قبل وقت طويل، وهو اليوم يكرس إرث عائلته للوقوف في وجه أشرار «غوثام سيتي». وتُعتبر موطناً لعدد من الشخصيات، بما فيها «باتمان، وذا ريدلر، وذا جوكر، وكات ومان، وهارلي كوين، ومستر فريز، وذا بنغوين». ومن أشهر ألعابها: «باتمان: التحليق مع فارس الظلام»، «الدوران مع ذا ريدلر»، «بيت عجائب ذا جوكر»، «ألعاب معرض روغز»، و«الرعب مع سكيركرو».

5- «ديناميت غالتش»

هي منطقة الثنائي الشهير «روود رانر ووايل إي. كايوتي»، حيث سيتمكن الضيوف فيها من تجربة لعبة «فاست آند فيريوس»، التي تحاكي المطاردة بين الشخصيتين. وتضم شخصيات «روود رانر، وايل إي. كايوتي، مارفن ذا مارشن، يوسيميتي سام وذا جيتسونز». ومن أهم ألعابها: «فاست آند فيريوس»، «مكوك ذا جيتسونز الفضائي»، و«تصادم المركبات مع مارفن ذا مارشن»، حيث يدعو «مارفن» محبي المغامرات لتجربة حلبة تصادم المركبات الفضائية الصغيرة.

6- «بيدروك»

يعتمد سكان «بيدروك» في حياتهم اليومية على الطيور والديناصورات من العصر الحجري، وتُعتبر المنطقة موطناً لعائلة «ذا فلينستونز» المحببة لدى الجميع، وتضم كل من «فريد وويلما وبيبلز فلينستون وبارني وبتي وبام - بام رابلز»، بالإضافة إلى «ذا غريت غازو ودينو». ومن أهم ألعابها «مغامرة نهر بيدروك مع ذا فلينستونز»، داخل جولة في نهر بيدروك عبر مقصورة مصنوعة من الخشب والصخور. وتتميز هذه الجولة بالصور المعلقة المنحوتة التي تعكس معالم «بيدروك» في قلب الطبيعة الخلابة لمتنزه «بيدروك ستونتريل».

حقائق شائقة

- يجول ضيوف مناطق «وارنر براذرز أنيميشن» دائماً في وضح النهار، ولا تغرب الشمس في «كرتون جانكشن وديناميت غالتش وبيدروك».

- دائماً ما تشير الساعة إلى 12:11 بعد منتصف الليل في شوارع «غوثام سيتي» المظلمة.

- دائماً ما يشير الوقت في منطقة «متروبوليس» إلى غروب الشمس، حيث يتم تحقيق العدالة قبل حلول الليل.

- لا توجد نافذتان متشابهتان في «كرتون جانكشن» على الإطلاق، فكل النوافذ مختلفة من حيث الشكل والحجم.

- تم نحت وتلوين كل الطوب المستخدم في واجهات «كرتون جانكشن» يدوياً.

- يقدم كل مطعم من مطاعم المدينة الترفيهية أطباقه الخاصة.

- %65 من البضائع المتوافرة في متاجر المدينة الترفيهية فريدة وحصرية لـ«عالم وارنر براذرز»، ولا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر بالعالم.

جوائز

- حازت عالم «وارنر براذرز أبوظبي» عشرات الجوائز والتكريمات منذ افتتاحها، أهمها:

- تقدير مميز ضمن جوائز «واتس أون أبوظبي 2022» عن فئة المرفق المفضل.

- الجائزة الذهبية في «ستيفي العالمية 2022» عن فئة الابتكار في استخدام المشاهير.

- جائزة «براس رينغ 2021» التي تنظمها الرابطة الدولية للمدن الترفيهية وأماكن الجذب السياحي IAAPA

- رقم عالمي في «غينيس للأرقام القياسية» لأكبر عدد تواقيع على بطاقة معايدة.

- شهادة «خيار المسافرين» من موقع «تريب أدفايزر 2021».

- جائزة الوجهة السياحية الرائدة في الشرق الأوسط لعام 2021 من جوائز السفر العالمية.

- جائزة أفضل مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط لعام 2021 من جوائز السفر الدولية.