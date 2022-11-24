الجمعة 25 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

7 أسرار في حياة إيمي آدمز

إيمي آدمز
25 نوفمبر 2022 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
The Menu.. الوجبة المرعبة
نجم هوليوود الشاب كريس هيمسوورث يكشف معاناته من الزهايمر

كشف موقع The Things الأميركي 7 أسرار عن حياة نجمة هوليوود إيمي آدمز (48 عاماً):
1: كان حلمها أن تكون راقصة، وأعلنت رغبتها بأن تصبح ابنتها راقصة باليه.
2: تعلمت حياكة الثياب أثناء تصوير فيلم «الشك»، وتهوى اكتساب المهارات.
3: ذكرت المغنية الأميركية ويتني هيوستن، أن إيمي لا تحب أسلوبها في الغناء. 
4: ولدت إيمي في إيطاليا لأبوين أميركيين، ولديها 6 إخوة، وعاشت في كولورادو.
5: قبل عالم الفن عملت في مطعم شهير لعدة أسابيع، واشترت سيارة مستعملة.
6: عانت الوقوف على المسرح طوال حياتها، ثم استطاعت تقديم عروض رائعة.
7: شاركت بأداء صوتي في فيلم الرسوم المتحركة «المستضعف» عام 2007.

هوليوود
السينما الأميركية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
بيل ودرس التاريخ!
الرياضي
بيل ودرس التاريخ!
اليوم 12:08
تيتي يترقب موقف نيمار
الرياضي
تيتي يترقب موقف نيمار
اليوم 12:05
«السامبا» يعانق «الفوز 74» في 110 مباريات
الرياضي
«السامبا» يعانق «الفوز 74» في 110 مباريات
اليوم 12:04
العثور على 7 جثامين بعد 4 أيام من زلزال إندونيسيا
عربي ودولي
العثور على 7 جثامين بعد 4 أيام من زلزال إندونيسيا
اليوم 12:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©