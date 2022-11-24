7 أسرار في حياة إيمي آدمز

أبوظبي (الاتحاد)

كشف موقع The Things الأميركي 7 أسرار عن حياة نجمة هوليوود إيمي آدمز (48 عاماً):

1: كان حلمها أن تكون راقصة، وأعلنت رغبتها بأن تصبح ابنتها راقصة باليه.

2: تعلمت حياكة الثياب أثناء تصوير فيلم «الشك»، وتهوى اكتساب المهارات.

3: ذكرت المغنية الأميركية ويتني هيوستن، أن إيمي لا تحب أسلوبها في الغناء.

4: ولدت إيمي في إيطاليا لأبوين أميركيين، ولديها 6 إخوة، وعاشت في كولورادو.

5: قبل عالم الفن عملت في مطعم شهير لعدة أسابيع، واشترت سيارة مستعملة.

6: عانت الوقوف على المسرح طوال حياتها، ثم استطاعت تقديم عروض رائعة.

7: شاركت بأداء صوتي في فيلم الرسوم المتحركة «المستضعف» عام 2007.