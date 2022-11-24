«لحظات أبوظبي» تصل إلى الظفرة.. اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تتواصل فعاليات مبادرة «لحظات أبوظبي» التي تنظمها دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، للأسبوع الثالث على التوالي، وتصل اليوم إلى مدينة الظنة في منطقة الظفرة مع باقة من الأنشطة التفاعلية والترفيهية، وتستمر حتى 27 نوفمبر من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 11:00 ليلاً، والدخول مجاني للجميع.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته «لحظات أبوظبي» خلال انطلاقتها في 11 نوفمبر في ساحة خليفة بمدينة خليفة في أبوظبي، استكملت مسيرتها الناجحة الأسبوع الماضي في حديقة الجاهلي بمدينة العين، حيث استقطبت أكثر من 44 ألف زائر ليفوق عدد الزوار 100 ألف خلال الأسبوعين الأول والثاني، ما شكل نجاحاً مميزاً للمبادرة التي تُعتبر واحدة من أهم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز وتكريس التلاحم المجتمعي في إمارة أبوظبي.

عروض جوالة

ودعت الدائرة جميع أفراد مجتمع مدينة الظنة إلى الانضمام والمشاركة في فعاليات «لحظات أبوظبي» للاستمتاع بالأنشطة المتنوعة والمسابقات الحماسية التي تقام ضمن المبادرة، وتضم عروضاً ترفيهية، وورشاً تعليمية للأطفال، ومنافسات مختلفة وعروضاً جوالة وسواها من الفعاليات الممتعة والمفيدة لقضاء أوقات ثمينة مليئة بالمرح مع العائلة والأصدقاء.

أجواء عائلية

وقال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: يسعدنا تنظيم مبادرة «لحظات أبوظبي» في مدينة الظنة لأول مرة منذ انطلاق المبادرة. وقد نجحنا خلال الأسبوعين الأول والثاني من الدورة الحالية للمبادرة، في تعزيز قيم التلاحم المجتمعي والاندماج بين أفراد المجتمع في ساحة خليفة وحديقة الجاهلي بالعين، ويعود هذا النجاح إلى المشاركة الفعالة للأسر ولأفراد المجتمع الذين استمتعوا في الأجواء العائلية، من خلال المشاركة في أنشطتنا المختلفة التي تم تصميمها بدقة لتواكب تطلعات جميع أفراد المجتمع.

وأضاف: إن اجتماع العائلات وأفراد المجتمع ضمن هذه الفعاليات هو أكبر دليل على روح المشاركة التي يتمتع بها مجتمع أبوظبي، بغض النظر عن الاختلافات الثقافية والحضارية والتنوع الاجتماعي في إمارة أبوظبي. نحن نعيش في بلد نحتفي فيه بالتنوع والتسامح والاحترام المتبادل، ما يعزيز بناء الصداقات والترابط بين أفراد المجتمع كافة. ويسعدنا في دائرة تنمية المجتمع ومن خلال فعاليات «لحظات أبوظبي» أن نساهم في توفير بيئة خصبة لتنمية روح التواصل والتلاحم التي تثري جودة الحياة لدى سكان الإمارة.

أهداف المبادرة

قال البلوشي: مع بداية موسم الشتاء في دولة الإمارات، تُعتبر فعاليات «لحظات أبوظبي» من أفضل الأنشطة الجاذبة التي يمكن الاستمتاع بها في عطلة نهاية الأسبوع. وانعكاساً لالتزام كبرى الشركات بالمسؤولية المجتمعية، يسرنا التعاون مع الرعاة الرئيسين الذين يشكلون عاملاً مهماً في تحقيق أهداف المبادرة، كما يسرنا التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين باعتبارهم شركاء اجتماعيين في تقديم مختلف أشكال الدعم بما يضمن تحقيق أهداف واستراتيجيات حكومة أبوظبي بإيجاد نوعية حياة أفضل وأكثر توازناً.