دبي تستقبل أولى حفلات هانز زيمر في الشرق الأوسط

أبوظبي (الاتحاد)

تستقبل دبي خلال شهر يناير 2023 أول عروض هانز زيمر في الشرق الأوسط. وزيمر مؤلف موسيقي ألماني معروف وحائز العديد من جوائز الأوسكار وصانع مقطوعات الموسيقى التصويرية الأكثر شهرة في تاريخ السينما.وتحظى حفلات هانز زيمر المباشرة بإقبال كبير من عشاق موسيقاه من شتى أنحاء العالم، حيث يأخذهم إلى عالم جميل يتنقل بهم بين الروائع التي ألفها ومن بينها "الأسد الملك" و"المصارع" و"قراصنة الكاريبي" و"كثيب"- فيلم الخيال العلمي الملحمي المرشح لجائزة الأوسكار عام 2021 والذي تم تصويره في أبوظبي.

وستقام الحفلة الموسيقية الفريدة في "كوكا كولا أرينا" بدبي يوم الجمعة 27 يناير 2023، حيث ستتضمن ساعتين ونصف الساعة من التوزيعات الجديدة المبتكرة لأشهر الأعمال السابقة للملحن الحائز جائزة الأوسكار، والتي سيقدّمها مباشرةً على خشبة المسرح، إلى جانب فرقة أوركسترا كبيرة وفرقة هانز زيمر من العازفين والراقصين.

ويقام عرض هانز زيمر الحيّ في دولة الإمارات في إطار سلسلة الحملة التسويقية "دبي تقدّم"، التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسيكون أحد العروض الختامية لمهرجان دبي للتسوق، الذي تنطلق فعالياته في مختلف أنحاء المدينة في منتصف ديسمبر المقبل وحتى 29 يناير 2023.

وقال هانز زيمر: "يسعدني أن تكون دبي أول مدينة في الشرق الأوسط تستضيف عرض "هانز زيمر لايف"، هذه المدينة التي عززت مكانتها كواحدة من أكثر مدن العالم تشويقاً وتطوراً وتنوعاً إذ تحتضن أكثر من 200 جنسية، ما يشكل لي فرصة مميزة لمخاطبة جمهور متعدد الثقافات بلغة الموسيقى العالمية. نتطلع قدماً لتقديم عرضنا في هذه المدينة الرائعة، ودعوة سكانها لحضور أمسية لا تُنسى مفعمة بالموسيقى والترفيه".

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "إن استضافة دبي لأول حفل حي في الشرق الأوسط للموسيقار العالمي هانز زيمر يعزز من مكانة المدينة كوجهة عالمية مفضلة لاستضافة الفعاليات والحفلات الكبرى لأبرز الأسماء الفنية والحائزة على جوائز مرموقة من شتى أنحاء العالم، ما يستدعي مواصلة العمل مع شركائنا المحليين والدوليين لتقديم أرقى وأفضل الفعاليات والعروض.

وقال عمر صعب، رئيس شركة Executive Visions Inc لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تفخر RCI Global و Executive Visions بتقديم عرض هانز زيمر الحيّ في دبي لأول مرة بالشرق الأوسط. ولكونها على مفترق طرق أوروبا وآسيا وأفريقيا، تعتبر دبي الوجهة المثالية لاستضافة عرضٍ يجسد للجمهور المحلي والإقليمي والدولي عظمة هذه المقطوعات الموسيقية".