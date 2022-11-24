الجمعة 25 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

هذا النظام الغذائي سيعزز جهازك المناعي

هذا النظام الغذائي سيعزز جهازك المناعي
24 نوفمبر 2022 15:21

مع تزايد حالة الاضطراب الصحي حول العالم، يجب أن نفكر في الحفاظ على نظام غذائي متوازن، من شأنه أن يحصن جهازنا المناعي أكثر.
 
إليك بعض الأطعمة المفيدة، التي ستساعدك في رحلة تعزيز مناعتك:

السمك والمأكولات البحرية

• تعتبر مصدر غني بأحماض أوميغا 3، التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب والدماغ.

البروكلي

• يعزز حركات الأمعاء المنتظمة، ويقلل من نسبة الكوليسترول، ويثبّت نسبة السكر في الدم، ويحافظ على صحة الأمعاء، ويساعد في الحفاظ على وزن صحي.

الشمندر

• إنه مكمل رائع لنظام غذائي صحي، يحسن الوظيفة الإدراكية، وصحة القلب والأوعية الدموية، والهضم، ويزيد من الأداء البدني، ويقلل الالتهاب ويمنع نمو الخلايا السرطانية.

السبانخ

• يحتوي على الفيتامينات والمعادن المعززة للمناعة، بما في ذلك فيتامين E والمغنيسيوم.

• يعد مصدرا رائعا لفيتامين أ، الذي يساعد في الحفاظ على عيون صحية.

الكرنب

أخبار ذات صلة
10 أغذية مثالية لتعزيز المناعة
تحذير من تداعيات ارتفاع تكاليف واردات الغذاء

• مليء بالعناصر المفيدة بما في ذلك البروتين والمغذيات النباتية والحديد والفيتامينات سي والبوتاسيوم وغيرها الكثير.

زبدة الفول السوداني

• تحتوي على دهون أوميغا 6، التي تقلل من مستويات الكوليسترول الضار بينما يرفع مستويات الكوليسترول الجيد.

اللوز

• يمكن أن يساعد اللوز في التحكم بمستويات السكر في الدم.

• يحتوي على الكثير من المغنيسيوم.

التوت

• يحسن الصحة العقلية وصحة القلب والأوعية الدموية وصحة العظام والجلد السليم والتحكم في ضغط الدم والسيطرة على مرض السكري والوقاية من السرطان وتجديد الخلايا.

الكينوا

• مفيدة في مكافحة الإمساك وللحفاظ على مستويات الكوليسترول ومستويات الأنسولين في الدم طبيعية.

• تحتوي على الحديد والمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم.

المصدر: وكالات
الغذاء
جهاز المناعة
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
بيل ودرس التاريخ!
الرياضي
بيل ودرس التاريخ!
اليوم 12:08
تيتي يترقب موقف نيمار
الرياضي
تيتي يترقب موقف نيمار
اليوم 12:05
«السامبا» يعانق «الفوز 74» في 110 مباريات
الرياضي
«السامبا» يعانق «الفوز 74» في 110 مباريات
اليوم 12:04
العثور على 7 جثامين بعد 4 أيام من زلزال إندونيسيا
عربي ودولي
العثور على 7 جثامين بعد 4 أيام من زلزال إندونيسيا
اليوم 12:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©