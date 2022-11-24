الجمعة 25 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

كيف تحتفي جزيرة ياس بعيد الاتحاد الـ 51؟

كيف تحتفي جزيرة ياس بعيد الاتحاد الـ 51؟
24 نوفمبر 2022 15:14

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت جزيرة ياس في أبوظبي عن استضافة سلسلة من الفعاليات والعروض الترفيهية الحية يومياً، في الفترة ما بين 1 و3 ديسمبر المقبل ضمن احتفالات عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات. وتتضمن الاحتفالات عروض العيالة في مختلف وجهات الجزيرة، بما فيها «عالم فيراري أبوظبي» و«ياس ووتروورلد أبوظبي» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» و«كلايم أبوظبي»، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية المذهلة كجزء من احتفالات الوجهة في 2 ديسمبر الساعة 9:00 مساءً.
وتتيح «عالم فيراري» للزوار فرصة التقاط صور تذكارية أمام علم دولة الإمارات، في حين تدعو «ياس ووتروورلد» زوارها للاستمتاع برحلة تفاعلية، وتعلّم المزيد عن الثقافة الإماراتية مع العديد من الأنشطة والعروض الترفيهية الحية، بما فيها عروض الصقارة وعازفو العود والربابة، بالإضافة إلى أنشطة الحنّاء والرسم على الوجه.
ويمكن للزوار الاحتفال بعيد الاتحاد بطريقة مميزة من خلال عرض الإقامة واللعب، والذي يتضمن الإقامة في أحد الفنادق عالمية المستوى في الوجهة، مع فرصة الدخول إلى واحدة من المدن الترفيهية الـ 3 الحائزة جوائز عالمية مقابل كل يوم يتم حجزه.

أخبار ذات صلة
وارنر براذرز أبوظبي.. مملكة «الأنيميشن»
أجواء حماسية في منافسات «فئة نخبة الباراتراياثلون»
جزيرة ياس
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
بيل ودرس التاريخ!
الرياضي
بيل ودرس التاريخ!
اليوم 12:08
تيتي يترقب موقف نيمار
الرياضي
تيتي يترقب موقف نيمار
اليوم 12:05
«السامبا» يعانق «الفوز 74» في 110 مباريات
الرياضي
«السامبا» يعانق «الفوز 74» في 110 مباريات
اليوم 12:04
العثور على 7 جثامين بعد 4 أيام من زلزال إندونيسيا
عربي ودولي
العثور على 7 جثامين بعد 4 أيام من زلزال إندونيسيا
اليوم 12:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©