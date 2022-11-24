كيف تحتفي جزيرة ياس بعيد الاتحاد الـ 51؟

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة ياس في أبوظبي عن استضافة سلسلة من الفعاليات والعروض الترفيهية الحية يومياً، في الفترة ما بين 1 و3 ديسمبر المقبل ضمن احتفالات عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات. وتتضمن الاحتفالات عروض العيالة في مختلف وجهات الجزيرة، بما فيها «عالم فيراري أبوظبي» و«ياس ووتروورلد أبوظبي» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» و«كلايم أبوظبي»، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية المذهلة كجزء من احتفالات الوجهة في 2 ديسمبر الساعة 9:00 مساءً.

وتتيح «عالم فيراري» للزوار فرصة التقاط صور تذكارية أمام علم دولة الإمارات، في حين تدعو «ياس ووتروورلد» زوارها للاستمتاع برحلة تفاعلية، وتعلّم المزيد عن الثقافة الإماراتية مع العديد من الأنشطة والعروض الترفيهية الحية، بما فيها عروض الصقارة وعازفو العود والربابة، بالإضافة إلى أنشطة الحنّاء والرسم على الوجه.

ويمكن للزوار الاحتفال بعيد الاتحاد بطريقة مميزة من خلال عرض الإقامة واللعب، والذي يتضمن الإقامة في أحد الفنادق عالمية المستوى في الوجهة، مع فرصة الدخول إلى واحدة من المدن الترفيهية الـ 3 الحائزة جوائز عالمية مقابل كل يوم يتم حجزه.