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للمرة الأولى.. واتساب يطلق ميزات سرية

للمرة الأولى.. واتساب يطلق ميزات سرية
24 نوفمبر 2022 14:33

يعمل تطبيق واتساب على ميزات سرية لم يستخدمها من قبل، حيث يستعد لإطلاق جهة اتصال الدردشة الخاصة به حتى يتمكن المستخدمون من الوصول إليه مباشرة.

ولم يعلن مالك شركة ميتا المالكة للتطبيق بعد عن أي شيء رسمي، لكن يفترض أن تكون المحادثة آلية تعمل بنظام الروبوت، بدلاً من أن يعمل بها بشر يستجيبون. 

كما يبدو أن الرسائل ستكون مشفرة من طرف إلى طرف مثل جميع الرسائل المرسلة عبر واتساب.


فقد ظهرت لقطة شاشة مسربة على موقع WABetaInfo، تبين حساب واتساب رسميا مع علامة خضراء تم التحقق منها.

وفي الجزء السفلي تقول: "WhatsApp فقط يمكنه إرسال الرسائل".

فيما ظهرت عبارة وصف في الدردشة تقول "هذا هو المكان الذي يمكنك فيه الحصول على نصائح، ومشاهدة الإعلانات، والاستماع إلى أحدث الميزات. مباشرة منا".

         
وأضافت "ستحتوي الدردشات الرسمية دائماً على علامة اختيار خضراء تم التحقق منها، ولن نطلب معلوماتك الشخصية أبداً".

لكن ليس من الواضح متى يعتزم واتساب إطلاق الميزة الجديدة.

يشار إلى أنه يمكن لمن يرغب أن يجرب ميزات واتساب الجديدة، قبل إتاحتها للجميع، الانضمام إلى الإصدار التجريبي واتساب بيتا عن طريق متجر جوجل بلاي من أجهزة أندرويد.

ويعد الانضمام إلى واتساب بيتا على آيفون أكثر صعوبة ولديه سعة محدودة.

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المصدر: وكالات
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