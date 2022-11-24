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برج خليفة يتحضّر لإبهار الملايين.. في رأس السنة

برج خليفة
24 نوفمبر 2022 13:05

أبوظبي (الاتحاد)  يشهد برج خليفة عرضاً ضخماً خلال احتفالات إعمار برأس السنة 2023، إذ يُضاء البرج المهيب بعرض الليزر والموسيقى والألعاب النارية ليتحول إلى منارة للأمل والسعادة والتناغم إيذاناً بدخول العام الجديد.

وستتضّمن الاحتفالات عرضاً لأضواء الليزر في وسط مدينة دبي، إذ يتألّق برج خليفة في سماء دبي ليضيء بلوحة من الليزر ستحقّق رقماً قياسياً عالمياً جديداً. كما سيكون البرج الذي يرتفع 828 متراً، محطّ الأنظار.

ويتكامل عرض الليزر المذهل على واجهة برج خليفة مع عرض رائع للألعاب النارية يضيء سماء وسط مدينة دبي لاستهلال العام الجديد بحماس.

وأصبحت احتفالات رأس السنة من إعمار التي انطلقت عام 2010، جزءاً أساسياً من احتفالات الدولة في ليلة رأس السنة، ويشاهدها الملايين من مختلف أنحاء العالم.
 

وتكتمل الأمسية الساحرة بعرض راقص لنافورة دبي أمام برج خليفة، والتي تعدّ مشهداً مبهجاً يسعد الجموع الغفيرة التي تحضر الاحتفال.

 

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