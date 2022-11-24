«أبوظبي دريم بول» يجمع مليون دولار لدعم اللاجئين

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء ووزير التسامح والتعايش، أقيمت فعاليات حفل العشاء السنوي الرابع لـ «أبوظبي دريم بول» بهدف جمع التبرعات لدعم حملات أنيرا، المؤسسة الخيرية التي تقدم المساعدات اللاجئين والمهجرين في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1968. وجمع الحفل أكثر من مليون دولار. بدأ الحفل بكلمة ألقاها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، تبعث على البهجة والسرور، ومن بعده كلمة رئيسة اللجنة المشاركة نادين معلوف، والمؤلف الأكثر مبيعاً عالمياً ديباك تشوبرا، والرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة أنيرا شون كارول، وقدمت الحفل الإعلامية ريا أبي راشد على المسرح مع روزمين مادهافجي، مع عروض غنائية للفنانة إميلي ساندي، أحد أنجح المطربين وكتاب الأغاني في بريطانيا.

وقدمت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أول سيدة في الإمارات تتولى منصباً وزارياً، والدكتور يوسف معلوف الجائزة التقديرية لعام 2023 إلى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان لالتزامه المستمر والثابت بتمكين المحتاجين والمجتمعات وتعزيز التسامح وتثقيف الشباب وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل.

شهد الحفلَ حضور بارز لرؤساء تنفيذيين في المنطقة، إلى جانب المشاهير العالميين لاندو نوريس وإيلي صعب جونيور هادلي جامبل وجون ميكيل أوبي.

وقالت نادين معلوف ونادية سحويل، مؤسستا منظمة «صوتنا»: إن هدف المنظمة هو تمكين النساء والأطفال بأقصى قدر ممكن من خلال دعم المؤسسات الخيرية الرئيسة، سواء في المنطقة أو في العالم، ولهذا السبب تم إطلاق «أبوظبي دريم بول» قبل 4 سنوات. وهذا الاحتفال السنوي يحدث تأثراً ملموساً في حياة اللاجئين والأطفال في منطقة الشرق الأوسط، والجهود التعاونية من قبل المنظمات والأفراد تكون دعماً محفزاً. وقد اخترنا هذا العام دعم مؤسسة أنيرا، لدورها الكبير على أرض الواقع في فلسطين ولبنان والأردن، لضمان حياة كريمة وتأمين أهداف اللاجئين.