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اصطياد سمكة ذهبية عملاقة تزن أكثر من 30 كيلوغراماً

اصطياد سمكة ذهبية عملاقة تزن أكثر من 30 كيلوغراماً
24 نوفمبر 2022 12:17

تمكن صياد بريطاني من الإمساك بسمكة ذهبية من نوع "الشبوط" عملاقة يبلغ وزنها 30.5 كيلوغرام.
 

ونشرت مزرعة "بلو واتر ليكس" في فرنسا والتي تتيح اصطياد الأسماك بأنواعها المختلفة، فيديو للصياد آندي هاكيت، وهو يمسك سمكة ذهبية ضخمة تعرف محليا باسم "الجزرة".

ووفق المزرعة فإن السمكة التي اصطيدت من قبل هاكيت، قد رُبيت في مياه المزرعة لـ15 عاما، وفق ما نقلت شبكة "يو بي آي" للأنباء.

وأظهر مقطع فيديو شاركه هاكيت على مواقع التواصل الاجتماعي، السمكة الذهبية وهي تعود للمياه بعد تصويرها ووزنها.

وتعد السمكة الذهبية من أكثر الأنواع التي يتم تربيتها في المنازل والأحواض المائية، علما بأن الصين هي الموطن الأصلي لها.

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المصدر: وكالات
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