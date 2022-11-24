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أنغام تتعرض لأزمة صحية طارئة

أنغام تتعرض لأزمة صحية طارئة
24 نوفمبر 2022 10:53

خلال الساعات القليلة الماضية، تصدرت المطربة المصرية أنغام التريند على جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "جوجل"، بعد إعلان تعرضها لأزمة صحية خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وفي جديد التطورات، أفادت مصادر محلية بأن الفنانة المصرية أجرت عملية جراحية في الرحم، في أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وترتب على الجراحة مضاعفات خطيرة.

وأضافت أنه تم استئصال الرحم بالكامل، كما أصيبت بشلل في الأمعاء، وفق موقع "القاهرة 24".

جاء ذلك بعد ساعات من نشر الصفحة الرسمية للفنانة على تويتر تفاصيل الحالة الصحية الخاصة بها.

وناشد القائمون عليها المحبين بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

كذلك اضطرت الفنانة لإلغاء جميع حفلاتها الغنائية المرتقبة، حيث كان من المقرر أن تحيي عددا من الحفلات الغنائية، منها حفلها في منطقة التجمع الخامس يوم 2 ديسمبر المقبل.

يذكر أن خبر مرض صحبة "سيدي وصالك"، كان شكل صدمة كبيرة لجميع محبيها ومعجبيها ومتابعيها، خصوصا أنها كانت تتفاعل بشكل يومي مع الناس عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وأعلنت مؤخراً عن الحلقات الجديدة من البرنامج الذي تقدمه قبل أن تتعرض للوعكة الصحية.

المصدر: وكالات
أنغام
وعكة صحية
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