"تيك توك" تختتم النسخة الأولى من "مركز تيك توك للمبدعين" بالإعلان عن الفائزين
"تيك توك" تختتم النسخة الأولى من "مركز تيك توك للمبدعين" بالإعلان عن الفائزين
24 نوفمبر 2022 12:55
أعلنت تيك توك عن أسماء الفائزين الخمسة في النسخة الأولى من برنامج "مركز تيك توك للمبدعين" في دولة الإمارات العربية المتّحدة خلال حفل جوائز أقيم ليلة أمس في "ذا فارم" في منطقة البراري في دبي.
وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على المواهب الجديدة وربطها بالخبراء، وذلك بهدف دعم ورعاية أجيالٍ جديدة من المبدعين، إضافةً إلى زيادة الوعي والدعم حول الأسباب والقضايا التي تمس المجتمع.
تناول البرنامج هذه السنة مسألة التغير المناخي وذلك بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغير المناخ 2022 (COP27) الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، وبالتوازي أيضاً مع النقاشات الجارية المعنية بالتحول في قطاع الطاقة.
خلال الحفل، أعلنت تيك توك عن أسماء الفائزين الخمسة الذين تم اختيارهم من قبل لجنة من الحكام ضمّت نخبة من أفضل منشئي المحتوى على تيك توك وهم خالد العامري وجيسيكا قهواتي ومها جعفر.
أمّا الفائزون في برنامج هذا العام فهم أنفال صاحب وآية شيحة وديمه ناس وكريم عبد الصمد وربيع طقّوش، والذين تم اختيارهم لقدرتهم الإبداعية على نشر التوعية حول موضوع تغير المناخ لهذا العام من خلال إنشاء مقطع فيديو تثقيفي.
يهدف مركز تيك توك الإبداعي إلى تسليط الضوء على المواهب الجديدة وربطها بالموجهين والخبراء من أجل تزويدهم بالمعارف المطلوبة للارتقاء بالمحتوى الخاص بهم، إضافة إلى تقديم النصح والمشورة بما يخدم تطوير مسارات حياتهم المهنية كمبدعين.
وفي هذه المناسبة، صرّح طارق عبدالله، المدير العام الإقليمي في تيك توك الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان وجنوب آسيا، قائلاً: "أهنئ جميع المشاركين والفائزين في البرنامج.
كان هدفنا من خلال النسخة الأولى من برنامج "مركز تيك توك للمبدعين"، أن نتمكّن من إلهام المواهب لإطلاق العنان لقوة الإبداع ودفع جهود التغيير الإيجابي غير أنّ الحقيقة هي أنهم كانوا هم مصدراً لإلهامنا بفضل المحتوى المبدع الذي قدّموه وتفانيهم في مهنتهم.
ومع كلّ نسخة جديدة من برنامج "مركز تيك توك للمبدعين"، نأمل في تمكين المجتمعات وتشجيع المبدعين في المنطقة وحول العالم لإنشاء محتوى يؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي وهادف ودائم مع استمرارنا في دعم الاقتصاد الإبداعي المزدهر في المنطقة".