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وفاة صلاح حاج سعيد أبرز شعراء الأغنية السودانية

وفاة صلاح حاج سعيد أبرز شعراء الأغنية السودانية
24 نوفمبر 2022 08:03

ودع السودانيون، صلاح حاج سعيد، أحد أبرز شعراء الأغنية السودانية، والذي أثرى الساحة الفنية بالعديد من الأغاني الخالدة؛ وأشهرها أغنية "الحزن النبيل" التي تغنى بها الراحل مصطفى سيد أحمد، والتي تعتبر واحدة من أكثر الأغنيات تأثيرا في وجدان الشعب السوداني.
 
وكان حاج سعيد يعد صاحب رؤية مغايرة ولونية غنائية مميزة محفوفة بالشجن، مما أسهم في تقديم نموذج فني مختلف في السودان.

واستطاع شعر حاج سعيد مواكبة المتغيرات التي شهدها السودان خلال السنوات الماضية، مما منحها مكانة كبيرة في أوساط السودانيين.

ويعد الشاعر صلاح حاج سعيد أحد الأصواتِ الشعرية المميزةِ في تراثِ الأغنيةِ السودانية. ولعله عاصر زمانين في مسارِ التطورِ الشعري الغنائي، إذ أسهم مع الجيلِ الذي برز في السبعينات ، ولكن تمكن في نهايةِ السبعينات أن يخطَ سطورا لتحديثِ الأغنية مع حلولِ جيلٍ متمرد على نسقِ القصيدة التي تُجيزُها لجنةُ النصوص بالإذاعة.

 

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المصدر: وكالات
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السودان
فرح الأغنية السودانية
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