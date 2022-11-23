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نور.. «بغدادية» تتحدى التقاليد وتمتهن النجارة

نور الجنابي
24 نوفمبر 2022 01:30

بغداد (أ ف ب) 

تتنقل نور الجنابي داخل ورشتها بين معدات نجارة: مناشير ومسامير وقطع خشبية، وتنهمك في صنع أريكة تغلفها بقماش وردي، مؤكدة شغفها بمهنة النجارة التي جعلت منها سيدة أعمال رائدة في بغداد «كسرت حاجزاً سائداً» في المجتمع العراقي المحافظ.

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تقول نور البالغة 29 عاماً: في البداية، كانت الانتقادات تتعلق بأني أمارس مهنة مختلفة وغير مناسبة، وأكد المقربون أنني لن أنجح لكنني «أثبتُّ العكس».

وعن قيامها بتأسيس ورشة جديدة قالت نور بثقة: «كامرأة عراقية، أنا الأولى التي تخطو هذه الخطوة، وأول عراقية تكسر حاجز هذا الاختصاص، لم يسبق لامرأة أن امتهنت هذا العمل».

العراق
بغداد
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