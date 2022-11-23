نور.. «بغدادية» تتحدى التقاليد وتمتهن النجارة

بغداد (أ ف ب)

تتنقل نور الجنابي داخل ورشتها بين معدات نجارة: مناشير ومسامير وقطع خشبية، وتنهمك في صنع أريكة تغلفها بقماش وردي، مؤكدة شغفها بمهنة النجارة التي جعلت منها سيدة أعمال رائدة في بغداد «كسرت حاجزاً سائداً» في المجتمع العراقي المحافظ.

تقول نور البالغة 29 عاماً: في البداية، كانت الانتقادات تتعلق بأني أمارس مهنة مختلفة وغير مناسبة، وأكد المقربون أنني لن أنجح لكنني «أثبتُّ العكس».

وعن قيامها بتأسيس ورشة جديدة قالت نور بثقة: «كامرأة عراقية، أنا الأولى التي تخطو هذه الخطوة، وأول عراقية تكسر حاجز هذا الاختصاص، لم يسبق لامرأة أن امتهنت هذا العمل».