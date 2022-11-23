ناكامورا وبودنيكوف في المحكمة اليوم

بوبيني (أ ف ب)

تنطلق اليوم في حي بوبينيي بالمنطقة الباريسية محاكمة المغنية الفرنسية من أصل مالي آية ناكامورا والمنتج فلاديمير بودنيكوف، في واقعة عنف متبادل بين شريكين خلال أغسطس الماضي.

تحظى قضية آية وفلاديمير الذي كان شريك حياتها خلال فترة حدوث الواقعة، باهتمام وسائل الإعلام، نظراً لمكانة ناكامورا التي أصبحت المغنية الناطقة بالفرنسية الأكثر جذباً للمستمعين في العالم.

ويُفترض أن يدلي الفنانان بشهادتيهما في مهلة أقصاها ثمانية أيام، بخصوص أحداث تعود إلى الصيف الفائت داخل منزل المنتج في روزني سو بوا.