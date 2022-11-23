«برلين السينمائي» يكرم سبيلبرغ

برلين (أ ف ب)

خلال دورته الجديدة في فبراير المقبل، يمنح مهرجان برلين السينمائي المخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ جائزة خاصة عن مجمل مسيرته الفنية.. وأوضح المنظمون أن تكريم سبيبلبرغ في الدورة الثالثة والسبعين من المهرجان يأتي تقديراً لإنتاجه الفريد والمتنوع على مدى الأعوام الستين المنصرمة في تاريخ السينما العالمية.

ويتسلم المخرج جائزة فخرية في احتفال خاص، ويُعرض فيلمه الجديد «ذي فايبلمنز» ضمن فعاليات المهرجان. وقال مديرا المهرجان مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريان: سبيلبرغ لم يسحر أجيالاً من المشاهدين فحسب خلال مسيرته المذهلة، بل أعطى معنى جديداً للسينما كمصنع للأحلام.