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«أمازون» تخصص مليار دولار سنوياً لإنتاج أفلام

سينما
23 نوفمبر 2022 23:33

قالت مصادر مطلعة، إن شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة «أمازون» تعتزم إنفاق أكثر من مليار دولار أميركي سنوياً لإنتاج أفلام تعرض في دور السينما.

ونقلت وسائل إعلام عن المصادر القول، إن أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم، تعتزم إنتاج ما بين 12 و15 فيلماً سنوياً.

وتعتزم الشركة طرح عدد قليل من الأفلام في دور العرض خلال العام المقبل، مع زيادة عدد الأفلام فيما بعد. ويعني هذا العدد أن «أمازون» ستقف على قدم المساواة تقريباً مع شركات الإنتاج السينمائي الكبرى في الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تبدو فيه خدمات بث الأفلام عبر «الإنترنت» المتزايدة خطراً يهدد مستقبل دور العرض السينمائي حيث تعرض حالياً أغلب الأعمال الأصلية لوقت أقل وفي عدد أقل من دور السينما ليتم طرحها عبر منصات البث المباشر.

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المصدر: وكالات
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