عبداللطيف المناوي عضواً في أكاديمية جوائز «إيمي»

أبوظبي (الاتحاد)

بعد مشاركته 7 مرات متتالية في لجنة تحكيم جوائز «إيمي» في مجال الأخبار والتغطيات الإخبارية والوثائقية، أعلنت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية «إيمي»، انتخاب الكاتب والإعلامي عبداللطيف المناوي، العضو المنتدب، رئيس تحرير صحيفة «المصري اليوم»، عضواً في الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية المنظمة لجوائز «إيمي» الدولية.

وأكد عبداللطيف المناوي أهمية الأكاديمية الدولية التي تحتفي بالإنتاج التلفزيوني المتميز، لاسيما أن إنتاج التلفزيون، سواء في مجال الأخبار أو في العمل الدرامي، أصبح ضخماً ولا يقل أهمية أو إبداعاً عن صناعة السينما، مع وجود طفرة في الشبكات التلفزيونية الضخمة عالمياً وتطور تقني في مجال خدمات البث عبر الإنترنت، ما يرفع من سقف المنافسة على اجتذاب الجمهور.

وذكر المناوي أن المنافسة والارتفاع بمستوى الأعمال التلفزيونية مسألة في صالح المشاهد مع تنوع الإنتاج التلفزيوني وتخطيه الحدود المحلية، وهو ما يمكن ملاحظته في الأعمال المرشحة والفائزة بجوائز «إيمي» لهذا العام، والتي تنتمي لـ 23 دولة، وحظيت بملايين المشاهدات في كل دول العالم. 60 عملاً

وكانت جوائز الدورة الخمسين لجائزة «إيمي» في مجال الأعمال الدرامية والتلفزيونية، قد أُعلنت أمس الأول في حفل الأكاديمية السنوي، والتي تنافس فيها 60 عملاً من 23 دولة في 15 فئة. واستطاعت المسلسلات البريطانية أن تحصد 7 جوائز في الفئات الرئيسة للجوائز، حيث حصل مسلسل Vigil إنتاج BBC على جائزة أفضل مسلسل درامي، بينما حصل مسلسل Education على جائزة أفضل مسلسل كوميدي. منذ عام 1949

يُذكر أن جائزة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، هي منظمة تتألف من وسائل إعلام وشخصيات رائدة تنتمي لأكثر من 50 بلداً و500 شركة من مختلف القطاعات التلفزيونية حول العالم. وكانت جائزة «إيمي» انطلقت لأول مرة عام 1949، وهي جائزة أميركية تُمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، وتُعتبر الجائزة المناظرة تلفزيونياً لجائزة «الأوسكار».