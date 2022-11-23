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مهرجان الشتاء.. في «عالم فيراري»

أجواء مرح وترفيه
24 نوفمبر 2022 01:29

أبوظبي (الاتحاد) 

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تحتفل عالم فيراري أبوظبي بعودة فعالية مهرجان الشتاء التي تستمر حتى 8 يناير 2023، حيث يستمتع الضيوف بأوقات لا مثيل لها مع عروض ترفيهية وتجارب عائلية مميزة.
وتستقبل المدينة الترفيهية فصل الشتاء مرة أخرى بأبهى الديكورات الاحتفالية، بالإضافة إلى شجرة الأعياد والزينة والكرات الثلجية المتلألئة والأضواء والأكاليل المبهرة في كل مكان، حيث يمكن للأصدقاء التقاط أجمل الصور في منطقة البلازا. ويمكن للضيوف التوجه إلى «مسرح لابياتزا» لمشاهدة النحاتين المهرة وهم يحفرون منحوتات ثلجية فريدة مستوحاة من موسم الأعياد.
وتعم البهجة والأجواء الاحتفالية الأرجاء مع أداء حي للفرقة الإيطالية في الشارع الإيطالي، وعرض أداء البوي Poi الاحتفالي الفريد من نوعه، كما سيقام عرض مذهل للتزلج على الجليد على المسرح الأحمر ابتداءً من 1 ديسمبر، ليروي حكاية إيطالية بطريقة احتفالية، حيث يُبهر المتزلجون المهرة ومحترفو الألعاب البهلوانية والهوائية الضيوف، ويضفون أجواءً من التشويق على المكان بعرض فني مذهل.
ويمكن للضيوف خوض تجربة لا تنسى في منزل إنزو فيراري بالشارع الإيطالي، ومشاهدة العروض الضوئية الساحرة، خلال حفل إضاءة شجرة الأعياد، ما يتيح فرصة المشاركة في الاحتفال بموسم الأعياد مع أحدث العروض الضوئية والثلجية المبهرة.
كما يمكن للعائلات والأصدقاء الحصول على استراحة سريعة مع احتفالية الميني جولف، ثم التوجه إلى المنطقة الخضراء للاستمتاع بالفنون والحرف في مصنع بسكويت الزنجبيل ومشغولات هولي جولي.
وستتوفر أمام الضيوف فرصة لقاء شخصيات «سنو جلوب ليدي» و«سيدة بسكويت الزنجبيل»، وشخصية «بيفانا» الجديدة التي اشتهرت في الفلكلور الإيطالي كامرأة عجوز كانت تقدم هدايا للأطفال في إيطاليا بالعيد.

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