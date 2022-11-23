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جمع المحار.. احتفاءً بعيد الاتحاد

جمع المحار.. احتفاءً بعيد الاتحاد
24 نوفمبر 2022 01:29

أبوظبي (الاتحاد) 

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تستعد المنشآت السياحية في الإمارات للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51، مع الكثير من البرامج والمفاجآت، وباقة فعاليات يتم إطلاقها يوم 2 ديسمبر تتضمن مظاهر من ثقافة وتراث دولة الإمارات وتاريخها وأبرز تقاليدها وحرفها المتوارثة. 
ويستقبل منتجع «ريكسوس باب البحر» الزوار على الطريقة الإماراتية الأصيلة، ويقدم رقصات العيالة الشعبية الشهيرة على أنغام الموسيقى التقليدية الحية التي يعزفها موسيقيون محليون ترافقهم الفرق الموسيقية على الشاطئ. 
ويُتاح للصغار تجربة مجموعة من الأنشطة التعليمية الهادفة، بما فيها ورش الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، والتي يقدمها على مدار اليوم مشرفون متخصصون في التراث ضمن نادي ريكسي كيدز للأطفال. وتشمل الفعاليات جمع المحار، تكريماً لتراث رأس الخيمة، حيث يمكن للأطفال اختيار محارة بعد الاحتفال التقليدي في القارب ليحظوا بفرصة العثور على لآلئ ثمينة بداخلها.
وتتضمن الأنشطة ورش عمل تقليدية لعرض الفنون والحرف المحلية التي أبدعها حرفيون في مجال الغزل وصناعة المكانس والخوص والليخ والبرقع والقرقور والفخار. وتشمل البرامج الاحتفالية استضافة متحف يسلط الضوء على تاريخ دولة الإمارات العريق في مجال الصيد والغوص بحثاً عن اللؤلؤ.  وقال المدير العام هورست والثر: «يمثل عيد الاتحاد فرصة مثالية للاحتفال بتاريخ الدولة العريق، وتزامناً مع احتفالات الدولة بهذه المناسبة الوطنية، يمكن لزوار المنتجع ركوب الجمال والتعامل مع الصقور ومقابلة الفنانين المتجولين والتقاط الصور أمام مجسمات مطاطية للعديد من الشخصيات الشهيرة».

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