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فرنسا تضبط مخدرات بقيمة 9.7 مليون يورو

قنب هندي
23 نوفمبر 2022 19:14

أعلنت السلطات الجمركية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنها ضبطت خلال نوفمبر الجاري في إقليم بيرينيه أوريانتال (جنوب فرنسا) نحو 1.5 طن من القنب الهندي مصدرها إسبانيا وتُقدّر قيمتها بأكثر من 9.7 مليون يورو.

 

وخلال إحدى عمليات التفتيش في مطلع الشهر الحالي، أوقفت شاحنة محمّلة بـ1497 كيلوغراماً من القنّب الهندي موزعة على 40 حزمة.

وأوضحت السلطات الجمركية، في بيان، أنّ "السائقين قالوا، أثناء عملية التفتيش، إنّهم يتوجّهون إلى المنطقة الباريسية وشاحناتهم فارغة"، مضيفاً "عندما فتح عناصر الجمارك المقطورة، عثروا على حمولة تحوي حصراً حزماً تنبعث منها رائحة قوية للقنّب الهندي".

وأشار البيان إلى أنّ التحقيق جار بإدارة المدعي العام الخاص للمحكمة الإقليمية في مرسيليا.

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المصدر: آ ف ب
مخدرات
القنب الهندي
فرنسا
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