فرنسا تضبط مخدرات بقيمة 9.7 مليون يورو

أعلنت السلطات الجمركية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنها ضبطت خلال نوفمبر الجاري في إقليم بيرينيه أوريانتال (جنوب فرنسا) نحو 1.5 طن من القنب الهندي مصدرها إسبانيا وتُقدّر قيمتها بأكثر من 9.7 مليون يورو. وخلال إحدى عمليات التفتيش في مطلع الشهر الحالي، أوقفت شاحنة محمّلة بـ1497 كيلوغراماً من القنّب الهندي موزعة على 40 حزمة. وأوضحت السلطات الجمركية، في بيان، أنّ "السائقين قالوا، أثناء عملية التفتيش، إنّهم يتوجّهون إلى المنطقة الباريسية وشاحناتهم فارغة"، مضيفاً "عندما فتح عناصر الجمارك المقطورة، عثروا على حمولة تحوي حصراً حزماً تنبعث منها رائحة قوية للقنّب الهندي". وأشار البيان إلى أنّ التحقيق جار بإدارة المدعي العام الخاص للمحكمة الإقليمية في مرسيليا. أخبار ذات صلة كامافينجا «ظهير الطوارئ» مع «الديوك»! الأمن اللبناني يحبط عملية تهريب مخدرات إلى فرنسا

المصدر: آ ف ب