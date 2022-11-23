السنع الإماراتي.. محاضرة لبن دلموك

أبوظبي (الاتحاد) تجسيداً للرسالة الوطنية التي تستهدف المجتمع المحلي والمدرسي، والتوعية بالركائز المتوارثة لبناء جيل جديد متسلح بثقافته وخلقه وهويته الوطنية، قدم سعادة عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبالتعاون مع مدرسة بنت الشاطئ في فلج المعلا التابعة لمنطقة أم القيوين، محاضرة توعوية بعنوان «السنع الإماراتي وموروثنا الشعبي».
المحاضرة تم تقديمها على مرحلتين، شملت الأولى طلاب المدرسة، وتضمنت عدة محاور تناول بن دلموك خلالها أهمية برّ الوالدين وطاعتهما، وضرورة الالتزام بتعليماتهم لأنها مبنية من حبهم لأطفالهم، وحرصهم الكبير على أن يكونوا ناجحين وفاعلين في مجتمعهم بالمستقبل، كما تطرق لموضوع التعاون والاتحاد فيما بينهم، واتخذ من نموذج دولة الإمارات مثالاً على ذلك، حيث بيّن للطلاب عن مدى الدور الكبير لهذا الاتحاد في نجاح وتفوق الدولة في مجالات الحياة.
كما دعاهم إلى التمسك بتراثهم وموروثهم الشعبي لصون هويتهم الوطنية والحفاظ عليها. وشهدت المحاضرة فعالية في عدّ القصيد، ألقى فيها عدد من الطلاب مجموعة من القصائد النبطية المحلية.
المرحلة الثانية من المحاضرة شملت أولياء أمور الطلبة، بالإضافة إلى معلمات ومشرفات مدرسة بنت الشاطئ، واستهلها بن دلموك ببيت الشعر «العلم يبني بيتاً لا عماد له» مركزاً على أهمية دور الأم في المجتمع معتبراً إياها عماد الأسرة وضمانة نجاحها واستمرارها، وأشار إلى عدم الاستهانة بأولادنا والعمل على إيجاد الجوانب الإبداعية لديهم، والتركيز على تنميتها، إذ إن كل طفل هو مشروع مسؤول مقبل، يكون له دوره وأهميته في مستقبل بلادنا.
واعتبر أن أي استثمار في الفتاة الإماراتية هو استثمار ناجح، يضمن لنا بكل تأكيد جيلاً متعلماً يقف على أرضية صلبة من القيم والعادات الإماراتية الأصيلة، وأن تكون الأم خير قدوة لابنتها، مركزاً على ضرورة الاعتزاز والتمسك بتراث الدولة وعاداته ولهجته ضمن الأسرة، ما يضمن لها التآلف والاستمرار.
وختم بن دلموك حديثه بأن مستقبلنا، هو انعكاس لتربية أولادنا، وبقدر ما نعمل ونسخّر جهودنا في تربيتهم في هذه المرحلة، سيكون حصادنا وفيراً.
وقدمت شيخة نايع الغفلي مديرة مدرسة بنت الشاطئ شكرها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على هذه المبادرة، التي اعتبرتها إحدى الأركان الأساسية في العملية التعليمية، وقالت: يتركز دورنا في المقام الأول على تنمية القيم والمبادئ الحميدة عند الطلاب وأن نزرع فيهم روح المبادرة والمسؤولية، ليكونوا أشخاصاً فعالين ومؤثرين في مجتمعهم.