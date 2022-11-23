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الرويشد والملا في موسم «هلا خورفكان»

الرويشد والملا في موسم «هلا خورفكان»
23 نوفمبر 2022 16:29

يستضيف مدرج خورفكان يوم 14 يناير المقبل، الفنانين عبدالله الرويشد وخالد الملا، في حفل غنائي مميز، ضمن فعاليات موسم «هلا خورفكان».


يقدم الرويشد في حفله باقة من أغانيه الشهيرة، منها:«نعم مشتاق»، «دنيا الوله»، «ليلة عمر»، «ما في حدا مرتاح»، و«الشوق والدمعة».
وقال الرويشد: أنتظر لقائي بجمهوري الحبيب في الإمارات، وسعيد بإقامة الحفل في مدرج خورفكان، الأيقونة المكرسة للفن والإبداع، التي تعكس حرص إمارة الشارقة المشهود بالثقافة والفنون.


خالد الملا، الذي ينتسب إلى جيل المبدعين الذين أوقدوا شعلة الفن في نهاية السبعينيات، واغتنت مسيرته بكتابة الأغاني والتلحين والغناء، وكرس جهوده لترسيخ الأغنية جزءاً أصيلاً من فنون منطقة الخليج والجزيرة العربية، وجه تحية إلى جمهور مدرج خورفكان، مؤكداً أن لقاء الأغنية بجمهورها هو لقاء المحبين، وقال: مدرج خورفكان وموسم «هلا خورفكان» هو دليل على أن الجمهور يتمسك بالفن، ويقدر قيمته السامية، ورسالته النبيلة.

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