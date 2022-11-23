«سباق المرح» في «سكي دبي».. قريباً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «سكي دبي»، عن استضافة مهرجان سباق المرح الأول من نوعه، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، يوم السبت 10 ديسمبر المقبل، ليشكل تجربة مميزة ومسلية خلال هذا الموسم الاحتفالي.ويدعو سباق المرح الزوار من كل الأعمار، للاستعداد وارتداء أجمل الملابس والأحذية الخاصة بالاحتفالية، للانطلاق على ميدان السباق الذي يمتد على مساحة 400 متر أو 1 كيلومتر، مع إطلالة ومشاركة خاصة من سانتا كلوز. ويَعِدُ هذا السباق الملائم لمختلف المستويات والفئات العمرية، بتمضية يوم عائلي مليء بالمرح والتسلية. كما سيحصل المشاركون على مجموعة خاصة بالسباق، تتضمن جهاز توقيت وميدالية المشاركة. ويأتي مهرجان سباق المرح في إطار فعالية أرض العجائب الشتوية التي ينظمها «سكي دبي». وتتيح هذه الأنشطة تحقيق تجارب ثلجية غامرة خلال هذه الفترة الرائعة، وتشمل الاستمتاع بسينما الثلج. يتعاون «سكي دبي»، الفائز بجائزة «أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم» للسنة السابعة على التوالي، بشكل دوري مع مجلس دبي الرياضي لاستضافة أحداث وفعاليات مسلية وفريدة من نوعها، انطلاقاً من هدفهما ورؤيتهما المشتركة التي تتطلع إلى تعزيز رفاهية وسلامة المجتمع من خلال التشجيع على اعتماد أسلوب حياة صحي ونشط، وجعل الرياضات الثلجية متاحة للجميع.

