«الثقافة والسياحة» تكشف عن حفلات عيد الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد) كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن برنامج حفلات عيد الاتحاد الـ51، المقرر إقامتها يومي 1 و3 ديسمبر في قصر الحصن بالعاصمة الإماراتية وقلعة الجاهلي في العين، بمشاركة 4 من ألمع نجوم الأغنية الإماراتية والعربية.
وعلى مدى ليلتين مميزتين يستضيف قصر الحصن حفل الفنان حسين الجسمي يوم 1 ديسمبر، ويقيم الفنان حمد العامري الحفل الثاني في 3 ديسمبر، حيث يقدمان مجموعةً متنوعةً من أروع أغانيهم. وتستضيف قلعة الجاهلي في العين حفلاً استثنائياً في 3 ديسمبر يحييه كل من الفنانة بلقيس والفنان فؤاد عبدالواحد.ويعكس هذا البرنامج مدى تنوع المشهد الموسيقي في الإمارات، ويمنح المجتمع المحلي والزوار فرصة الاستمتاع بأعذب ألحان الموسيقى العربية الأصيلة والمعاصرة، بالتزامن مع اكتشاف جوانب من تراث أبوظبي الثقافي العريق في الحصن وقلعة الجاهلي. وتنظم «الثقافة والسياحة» عروضاً للألعاب النارية في الساعة 9:00 مساءً يوم 2 ديسمبر، والتي ستضيء سماء كورنيش أبوظبي، واستاد هزاع بن زايد في العين، ومدينة زايد بمنطقة الظفرة لمدة 10 دقائق.
وسترسم الألعاب النارية ألوان علم الإمارات بمصاحبة أضواء الليزر والعروض الموسيقية واستعراضات الطائرات المسيّرة «الدرونز».