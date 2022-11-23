«ماس بالعربي» تحتفي بالتنوع والابتكار.. في «منارة السعديات»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف منارة السعديات، التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، موسيقى «ماس بالعربي»، وهي حدث موسيقي مباشر يقام على مدار 3 أيام من 24 ولغاية 26 نوفمبر الجاري.

وتحتفي موسيقى ماس بالتنوع والابتكار في المشهد الموسيقي المستقل في العالم العربي، بمشاركة فنانين من 6 دول عربية يعرضون الأساليب والمواهب الفنية الفريدة التي تتمتع بها المنطقة، سعياً إلى تسليط الضوء على الفنانين المستقلين والموسيقى التي ينتجونها.

وتضم قائمة الفنانين المشاركين في موسيقى ماس بالعربي:

يزن صرايرة، مغني ومؤلف أغانٍ من الأردن، يشتهر بمزج الإيقاعات البدوية مع إيقاعات «التكنو» لتقديم صوت مميز في مشهد الموسيقى العربية المستقل.

ألماس، موهبة إماراتية صاعدة تبلغ من العمر 21 عاماً وتغني باللغتين العربية والإنجليزية، بدأت حياتها المهنية في سن الـ 15 بأغنية «شو أسوي بيه» والتي وصلت إلى 29 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

أمّ الغيث بنت الصحراوي واسمها الفني أوم، مغنية ومؤلفة أغانٍ مغربية، وتعتبر سفيرة للثقافة المغربية، شاركت في العديد من المهرجانات الدولية قدمت خلالها نموذجاً جديداً للأغنية المغربية الممزوجة بالتأثيرات الحسانية والجاز والأفروبيت والصوفية.

دنيا وائل، مغنية مصرية صاعدة تتميز بغنائها باللهجة المصرية، بالإضافة إلى كلماتها الشعرية.

فرقة سفر تأسست في دمشق عام 1999، على يد وافي عباس وشادي الصفدي. تهدف الفرقة من خلال أغانيها إلى إحياء التراث الموسيقي للمنطقة من خلال تقديمه برؤية معاصرة.

هيا زعاترة، مغنية ومؤلفة أغانٍ وملحنة فلسطينية، تستوحي موسيقاها من عناصر الماضي، وهي المؤسس المشارك لـ «الجام»، وهو مشروع مجتمعي غير ربحي يهدف إلى تمكين وتعزيز المشهد الموسيقي الفلسطيني المستقل.

تيار، ثنائي موسيقي من الأردن يتألف من المغني ومؤلف الأغاني أحمد فرح، والمنتج الموسيقي والمخرج السينمائي بدر هلالات. ويشتهر الثنائي بموسيقى البوب الإلكتروني العربية.

فرقة توت أرض من سوريا، أسسها الأخوان حسن ورامي نخلة. رغم أن موسيقاهم مستوحاة من مجموعة من الأنواع الغربية التي تتنوع ما بين موسيقى الريجي والبلوز الصحراوي والروك والفانك والديسكو.

رشا نحاس من فلسطين، تتحرك بسلاسة بين إيقاعات موسيقى الروك أند رول وأصداء الجاز الحُر المتهورة، ليتكامل كل ذلك مع منهجها المميز في كتابة الأغاني والاستعراض.