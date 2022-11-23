«دبي فستيفال سيتي» يطلق 3000 لعبة نارية في عيد الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد)

يحتفل دبي فستيفال سيتي مول، أحد مراكز التسوق التابعة لمجموعة الفطيم، بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات بين 1 و5 ديسمبر المقبل.

ويمكن للزوار الاستمتاع بالفعاليات الترفيهية المتنقلة طوال مدة الاحتفال داخل المول وخارجه في فستيفال باي، مثل مشاهدة فرقة قارعي الطبول وراقصي العيالة وتذوق القهوة الإماراتية. كما يمكن للصغار الاحتفاظ بالعَلم الوطني وسط الأجواء الاحتفالية والفعاليات الترفيهية المتنقلة داخل المول وخارجه والمستوحاة من أجواء عيد الاتحاد.

ويستضيف فستيفال باي مجموعة من العروض الاحتفالية للفرقة الموسيقية لشرطة دبي في 3 ديسمبر، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة استعراض مذهل على الخيول يقدمه فرسان شرطة دبي حاملين الأعلام الوطنية، إلى جانب عرض مميز لسيارات الشرطة الاستثنائية.

ويستضيف مسرح فستيفال باي الفنان فايز السعيد، المغني والملحن الشهير الذي يتابعه حوالي مليوني شخص على إنستاجرام، لإحياءِ حفل مباشر الساعة 8:00 مساءً. ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بعرض تخيل الشهير الذي يستخدم تقنيات الليزر والمؤثرات الضوئية والنوافير الراقصة على وقع الأنغام الموسيقية، مع عرض الألعاب النارية، التي سيتم إطلاقها من 36 موقعاً مختلفاً لتقديم تجربة بانورامية في سماء دبي.

ويتزامن إطلاق 3000 لعبة من الألعاب النارية مع عرض تخيل الشهير الذي يجمع بين النوافير الراقصة وتقنيات الليزر والمؤثرات النارية والضوئية على وقع أنغام موسيقية فريدة.

ويختتم دي جي بليس الحفل بتقديم عرض مميز يضيف لمسة عصرية إلى الموسيقى العربية، ويضمن للزوار الاستمتاع بسهرة مميزة وسط أجواء حيوية في فستيفال باي.