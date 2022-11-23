الخميس 24 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

حريق كبير يلتهم سيارة «تسلا»

حريق كبير يلتهم سيارة «تسلا»
23 نوفمبر 2022 14:45

كافح رجال إطفاء متطوعون لإطفاء حريق كبير اندلع في سيارة من نوع "تسلا"، في ريف ولاية بنسلفانيا الأميركية، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وقال المصدر إن إخماد الحريق، الذي اشتعل، الثلاثاء، في سيارة "تسلا إس"، استغرق ساعتين من الجهود المتواصلة، استخدم فيها رجال الإطفاء أكثر من 45 ألف لتر من المياه.

وأوضح أن الحادث وقع في حدود الساعة 11 صباحا، وذلك في الممر الغربي الحدودي للطريق السريع رقم 80، شمالي مدينة بيتسبرغ.

وذكر فريق "موريس" للمتطوعين في جهود الإطفاء: "لإعطائكم فكرة عن خطورة الحادث، يمكن لأطقم العمل عادة إطفاء حريق سيارة باستخدام نحو 1800 لتر من المياه أو أقل".

أخبار ذات صلة
قتلى وجرحى جراء انفجار خزان وقود شمال العراق
مقتل 36 في حريق بمصنع في مدينة أنيانغ الصينية
  • حريق كبير يلتهم سيارة «تسلا»
    حريق كبير يلتهم سيارة «تسلا»

 

وأضاف: "لكن في حريق سيارة تسلا، جرى استخدام ما يقرب من 12000 غالون من المياه (نحو 45 ألف لتر)".

وذكر الفريق أن الحريق اندلع في بطارية السيارة وهو من نوع "الليثيوم"، مبرزا "الحريق كان يستمر في الاشتعال لأن البطارية تحافظ على درجات حرارة عالية، وهو ما تطلب ساعتين من الجهود المتواصلة".

المصدر: وكالات
تسلا
حريق
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
حمدان المزروعي والحضور
الإمارات
مؤتمر «الدراسات الإسلامية في الجامعات» يوصي بتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة
اليوم 20:36
أرشيفية
عربي ودولي
المجر ترجئ المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى«الناتو»
اليوم 20:34
أوكرانيا وروسيا تتبادلان عشرات الجنود الأسرى
عربي ودولي
أوكرانيا وروسيا تتبادلان عشرات الجنود الأسرى
اليوم 20:31
طفل يعاني من الصرع
دنيا
تطوير دواء جديد لعلاج الصرع
اليوم 20:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©