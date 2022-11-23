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جوجل تخص أندرويد بميزة جديدة تحمي من الهجمات

جوجل
23 نوفمبر 2022 12:30

تحاول "جوجل" بشكل مستمر زيادة مستويات الأمان المرتبطة بتطبيقاتها، حيث دعت مستخدمي أجهزة "أندرويد"، للتحقق من ميزة خاصة يمكن أن توفر لهم ذلك.
 
الميزة المتاحة بشكل مجاني على هواتف "أندرويد"، يمكن أن تساعد في تخليص المستخدمين من هجمات الاختراق المدمرة.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، تسمى هذه الميزة "جوجل بلي بروتيكت"، وتعمل من خلال متجر "جوجل بلي" الرسمي.

ما آلية عمل "جوجل بلي بروتيكت"؟

تفحص الميزة التطبيقات والأجهزة بحثا عن أي سلوك ضار.
تعمل الميزة على تعطيل أو إزالة التطبيقات الضارة.
ترسل تنبيهات الخصوصية حول التطبيقات التي يمكنها استخدام الأذونات للوصول إلى بياناتك الشخصية.
تعيد تعيين أذونات التطبيق لحماية الخصوصية.

كيف تتحقق من أن الميزة تعمل؟

افتح تطبيق "غوغل بلي"، ثم انقر فوق أيقونة ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيمن.
انقر على الإعدادات، ثم تأكد ما إذا كان جهازك مدعوم بالميزة، وإذا كان كذلك اضغط على زر تفعيلها.

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المصدر: وكالات
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