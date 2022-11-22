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دنيا

كشف نسبة فعالية اللقاح المضاد لجدري القردة

عينات فحص لكشف جدري القردة
23 نوفمبر 2022 02:13

قال مسؤولو الصحة العامة في بريطانيا، الثلاثاء، إنّ اللقاح المضادّ لجدري القردة فعّال بنسبة 78 في المئة.

وأوضحت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أنّ أحدث تحليل لها "يعطي تقديراً لفعالية اللّقاح بجرعة واحدة تبلغ نسبته 78 في المئة بعد 14 يوماً أو أكثر من الحصول عليها".

ووصفت النتائج بأنّها "أقوى دليل بريطاني حتى الآن" على فعالية اللقاح.

وشركة "بافاريين نوردك" الدنماركية هي المختبر الوحيد الذي يصنع لقاحاً مرخّصاً ضد جدري القردة يسمّى "إم في يه-بي إن".

وقالت الشركة، الأسبوع الماضي، إنّها وقّعت اتفاقاً لتزويد دول أوروبية بما يصل إلى مليوني جرعة من اللقاح.

وأعطيت أكثر من 55 ألف جرعة من اللّقاح في إنجلترا، كما قال ستيف راسل مدير اللقاحات والفحوص في الهيئة الصحية في المملكة المتحدة.

وأوضح "نحن نعلم الآن مدى فعالية اللقاح وهو يوفر حماية بنسبة 78 في المئة ضدّ الفيروس من خلال جرعة واحدة فقط".

وبدأ الانتشار الحالي لفيروس جدري القردة حول العالم في مايو وبلغ ذروته في يوليو.

وأشارت الهيئة إلى أنّ النتائج، التي توصّلت إليها، تستند إلى تحليل 363 إصابة بمرض جدري القردة بين يوليو ونوفمبر في إنجلترا.

وسجّلت المملكة المتّحدة 3570 إصابة مؤكدة بجدري القردة الذي يسبّب الحمّى وآلام العضلات وطفحاً جلدياً.

 

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