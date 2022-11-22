الأربعاء 23 نوفمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
رونالدو واليونايتد.. «الطلاق الأفضل»!
خبراء لـ«الاتحاد»: «النهضة» وراء تسفير شباب تونس لبؤر التوتر
النخب الحاكمة في لبنان.. عقبة أمام الإصلاح والاستقرار
دعوات دولية إلى التهدئة وضبط النفس في سوريا
خبراء لـ«الاتحاد»: نتائج «الكونغرس».. دلالة مبكرة على انتخابات الرئاسة الأميركية
سقوط طائرة عسكرية عراقية بسبب خلل فني
البرهان: ملتزمون بالنأي عن السياسة وحماية الانتقال بالسودان
تنديد واسع بالهجمات الإرهابية «الحوثية» على موانئ اليمن
الإمارات تدعو المجتمع الدولي للتعاون مع «الإنتربول»
انتعاش القطاعات غير النفطية يقفز بنمو اقتصاد الإمارات 6% العام الجاري
11 مليون مسافر على متن «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»
«الرئاسي الليبي» يدعو لتشكيل لجان مشتركة مع دول الساحل
مطارات دبي تتوقع 64.3 مليون مسافر في 2022
لانا نسيبة تبحث مع جروندبرج مستجدات الأوضاع في اليمن
إطلاق 5 مشاريع عقارية في معرض «سيتي سكيب جلوبال»
«سوق أبوظبي» يستضيف وفداً من المشاهير ورواد الأعمال
440 مليار درهم تجارة الإمارات في المعادن الثمينة
«الشارقة للسياحة والسفر» يناقش استدامة القطاع
مؤتمر عربي أممي لمواجهة الجفاف والمجاعة في الصومال
«مزرعة ماما للاستدامة».. نموذج مبتكر للزراعة الهوائية
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
كشف نسبة فعالية اللقاح المضاد لجدري القردة
عينات فحص لكشف جدري القردة
23 نوفمبر 2022 02:13
قال مسؤولو الصحة العامة في بريطانيا، الثلاثاء، إنّ اللقاح المضادّ لجدري القردة فعّال بنسبة 78 في المئة.
وأوضحت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أنّ أحدث تحليل لها "يعطي تقديراً لفعالية اللّقاح بجرعة واحدة تبلغ نسبته 78 في المئة بعد 14 يوماً أو أكثر من الحصول عليها".
ووصفت النتائج بأنّها "أقوى دليل بريطاني حتى الآن" على فعالية اللقاح.
وشركة "بافاريين نوردك" الدنماركية هي المختبر الوحيد الذي يصنع لقاحاً مرخّصاً ضد جدري القردة يسمّى "إم في يه-بي إن".
وقالت الشركة، الأسبوع الماضي، إنّها وقّعت اتفاقاً لتزويد دول أوروبية بما يصل إلى مليوني جرعة من اللقاح.
وأعطيت أكثر من 55 ألف جرعة من اللّقاح في إنجلترا، كما قال ستيف راسل مدير اللقاحات والفحوص في الهيئة الصحية في المملكة المتحدة.
وأوضح "نحن نعلم الآن مدى فعالية اللقاح وهو يوفر حماية بنسبة 78 في المئة ضدّ الفيروس من خلال جرعة واحدة فقط".
وبدأ الانتشار الحالي لفيروس جدري القردة حول العالم في مايو وبلغ ذروته في يوليو.
وأشارت الهيئة إلى أنّ النتائج، التي توصّلت إليها، تستند إلى تحليل 363 إصابة بمرض جدري القردة بين يوليو ونوفمبر في إنجلترا.
وسجّلت المملكة المتّحدة 3570 إصابة مؤكدة بجدري القردة الذي يسبّب الحمّى وآلام العضلات وطفحاً جلدياً.
أخبار ذات صلة
مالاوي تتلقى لقاح الكوليرا مع تفشي الوباء
نجاح كبير للقاح فيروس يقتل 100 ألف طفل سنويا
المصدر: د ب أ
لقاح
الأكثر قراءة
دنيا
حقيقة إصابة رامز جلال بالعمى واعتزاله الفن
21 نوفمبر 2022
دنيا
كنز غذائي في الشتاء.. يعزز المناعة
22 نوفمبر 2022
دنيا
فنانة مصرية تتنكر وتعمل سائقة!
22 نوفمبر 2022
آخر الأخبار
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
دنيا
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
اليوم 12:30
دنيا
جوجل تخص أندرويد بميزة جديدة تحمي من الهجمات
اليوم 12:30
الرياضي
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
اليوم 11:58
الرياضي
المالكي: لدينا مدرب «مجنون»!
اليوم 11:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©