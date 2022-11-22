3 عادات أفريقية طريفة

ترجمة: عزة يوسف

توجد في أفريقيا عادات زواج طريفة من حيث غرابتها وتميزها، وينبع هذا من تنوع الثقافات والعادات، حيث كشف موقع Further Africa المعني بالأخبار الأفريقية عن أغرب هذه العادات، ومنها:

خطف العروس

عندما يختار الرجل في قبيلة «هيمبا» في ناميبيا وقبيلة «فرافرا» في غانا، الفتاة التي يرغب في الزواج بها، تقوم أسرته باختطافها واصطحابها إلى منزلهم ويشددون عليها الحراسة حتى لا تهرب، لتقوم أسرة العريس في قبيلة «فرافرا» بعد ذلك بزيارة أسرة العروس حاملة الهدايا، مثل جوزة الكولا والدجاج الحبشي لإخبارها بمكان ابنتها.

وإذا رفضت الأسرة العرض، يتم إطلاق سراح ابنتها لتعود إليهم، وإذا تم القبول، تبدأ أسرة الفتاة في اختبار مدى جدية العريس من خلال طلبات عدة، تتضمن قتل كلب وماعز وعدة طيور، يتم تحضيرها ونقلها إلى منزل الفتاة.

الاستحمام بماء الأعشاب

في قبيلة «باغوير» الأوغندية، يقدم الشاب الهدايا إلى أسرة الفتاة التي يريد الزواج بها، ثم يصطحب والديها إلى والديه لمناقشة مهرها مع إجراء مراسم وليمة كبيرة بهذه المناسبة، ويجب أن تدفع أم العريس المهر ثم تُحضِر العروس الجديدة من منزلها للاحتفال بالزواج الذي يتضمن استحمام العروسين بماء الأعشاب تحت إحدى الأشجار.

قص الشعر

يُعد البكاء من طقوس مراسم الزواج في قبيلة «باكيجا» في أوغندا، فبعد تقديم المهر وإقامة الاحتفال، تقوم العروس بالبكاء والتشاجر والتوسل لعدم أخذها، وعندما يتم أخذها في النهاية تقوم أسرتها بقص شعرها، ويحملها أخوها إلى منزلها الجديد أثناء بكائها على وقع احتفال أسرة العريس. وينقر العريس على رأسها بغصن صغير للإشارة بأنه أصبح سيدها الجديد.