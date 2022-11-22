الأربعاء 23 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

دينا الشربيني.. حكاية غرام مع «بطل العالم»

دينا الشربيني
23 نوفمبر 2022 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وفاء عامر.. من «العيلة دي»
نرمين الفقي.. طبيبة في «بعد النهاية»

تخوض دينا الشربيني تجربة المنصات الإلكترونية للمرة الأولى، حيث تشارك في بطولة مسلسل جديد من المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي في يناير من العام المقبل.
وقالت إن العمل بعنوان «بطل العالم»، وتجسد فيه شخصية سيدة أعمال تتولى المسؤولية عن شركة والدها بعد وفاته، وتقع في غرام شاب «بودي جارد»، يمر بالعديد من المشاكل والأزمات، وتقف بجواره حتى يتجاوز مشاكله، ويشاركها البطولة أمير كرارة، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.
وأوضحت أنها تواصل حالياً تصوير دورها في فيلم «شقو»، مع عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل وعباس أبو الحسن، تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، عن رواية «اللصوص» لتشاك هوجان، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء الخارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى.
وكانت دينا شاركت مؤخراً في «يوم 13» أول فيلم مصري يعرض بتقنية 3D في المنطقة، كما شاركت في رمضان الماضي بمسلسل «المشوار» مع محمد رمضان.

دينا الشربيني
الدراما المصرية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
دنيا
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
اليوم 12:30
جوجل
دنيا
جوجل تخص أندرويد بميزة جديدة تحمي من الهجمات
اليوم 12:30
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
الرياضي
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
اليوم 11:58
المالكي: لدينا مدرب «مجنون»!
الرياضي
المالكي: لدينا مدرب «مجنون»!
اليوم 11:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©