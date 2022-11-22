دينا الشربيني.. حكاية غرام مع «بطل العالم»

أبوظبي (الاتحاد)

تخوض دينا الشربيني تجربة المنصات الإلكترونية للمرة الأولى، حيث تشارك في بطولة مسلسل جديد من المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي في يناير من العام المقبل.

وقالت إن العمل بعنوان «بطل العالم»، وتجسد فيه شخصية سيدة أعمال تتولى المسؤولية عن شركة والدها بعد وفاته، وتقع في غرام شاب «بودي جارد»، يمر بالعديد من المشاكل والأزمات، وتقف بجواره حتى يتجاوز مشاكله، ويشاركها البطولة أمير كرارة، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

وأوضحت أنها تواصل حالياً تصوير دورها في فيلم «شقو»، مع عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل وعباس أبو الحسن، تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، عن رواية «اللصوص» لتشاك هوجان، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء الخارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى.

وكانت دينا شاركت مؤخراً في «يوم 13» أول فيلم مصري يعرض بتقنية 3D في المنطقة، كما شاركت في رمضان الماضي بمسلسل «المشوار» مع محمد رمضان.