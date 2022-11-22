السعودية: إنقاذ قلب مريض توقف مرتين خلال 40 دقيقة

الرياض (د ب أ)

نجح فريق طبي متخصص في أمراض القلب والقسطرة القلبية، بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في إنقاذ حياة مريض توقف قلبة مرتين خلال 40 دقيقة عبر عملية دقيقة استغرقت 30 دقيقة.

وأكدت السلطات الصحية في جدة أن الفحوصات الطبية أكدت وجود احتشاء في الجدار الأمامي لعضلة القلب، ما تسبب في توقف قلب المريض مرتين.

وأشارت إلى أن الفرق الطبية وضعت المريض على جهاز التنفس الاصطناعي وقامت بتركيب أجهزة طبية داعمة للقلب، ثم أجرت عملية قسطرة تداخلية علاجية عاجلة، لوضع دعامة في الشريان الأمامي النازل، مع وضع بالون داعم لضغط الدم.