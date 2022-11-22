«الشرقية من كلباء».. تغطية خاصة لـ«عيد الاتحاد»

الشارقة (الاتحاد)

كشفت قناة «الشرقية من كلباء»، التابعة لـ«هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون»، أنها ستنقل احتفالات مدن المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة بـ«عيد الاتحاد» الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يحيي ذكرى قيام الاتحاد الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكّام الإمارات في الثاني من ديسمبر عام 1971.

تجسيداً لأهمية هذه المناسبة الوطنية التاريخية، تنقل قناة «الشرقية من كلباء» عبر شاشاتها احتفالات مدينة دبا الحصن يوم الجمعة، الموافق 25 نوفمبر الجاري، والذي يتضمن مسيرة بشرية في شارع العقد الفريد والفعاليات المصاحبة لها، وفي مدينة خورفكان يوم السبت 26 نوفمبر في «مدرج خورفكان»، وفي مدينة كلباء يوم الأحد 27 نوفمبر، حيث تنطلق المسيرة البشرية في الفترة الصباحية مقابل البحيرة.

وتواصل القناة بث احتفالات مدينة وادي الحلو يوم الأربعاء، الموافق 30 نوفمبر، بالإضافة إلى تقارير مصورة للاحتفالات في منطقتي النحوة وشيص، وسيتمكن الجمهور من مشاهدتها على شاشة «الشرقية من كلباء».

وتشمل التغطية الإعلامية لاحتفالات المنطقة الشرقية، استضافة نخبة من المسؤولين والضيوف عبر البرنامج في النقل المباشر على شاشة «الشرقية من كلباء» وعبر برنامج «مرايا» الخاص بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وتسعى القناة إلى مشاركة المجتمع في نقل احتفالاتها، وإبراز المنطقة والترويج لها والخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية لخدمة المجتمع.