«سيدات الشارقة» يكرّم الفائزات بجائزة «نون للفنون»

دبي (الاتحاد)

برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة نادي سيدات الشارقة، لجائزة «نون للفنون»، أعلن نادي سيدات الشارقة عن الفائزات بالجائزة في نسختها الخامسة في فئتي الرسم والتصوير الفوتوغرافي، والتي ينظمها كولاج مركز المواهب تحت شعار «الماضي والحاضر»، والذي يتمحور حول التغييرات والأفكار التي يمر بها الإنسان على مر الزمان.بدأ الحفل بجولة في رواق «نون للفنون»، وتفقد الأعمال الفنية المشاركة في الجائزة، ومن ثم بدأت فقرات الحفل الذي أُقيم في ردهة الشاطئ بنادي سيدات الشارقة للاحتفاء بنخبة من المبدعات والفنانات اللاتي وثقن بأن النادي منصتهن لتحقيق طموحاتهن، بحضور خولة السركال مدير عام نادي سيدات الشارقة، وعدد كبير من المشاركين ورواد الفن.

28 عملاً فنياً

وشهدت الجائزة تأهل 28 عملاً فنياً من أصل 76 عملاً، قدمتها فنانات مبدعات من 13 جنسية مختلفة تعيش على أرض دولة الإمارات، من عمر 18 سنة فما فوق.وحصدت جائزة فئة الرسم الفنانة سانية محمد عدنان، من خلال عملها الفني الذي يعبر عن تأسيس الهوية الثقافية ويعتمد على مجموعة من العوامل والقيم، وأشارت إلى أن القرن الـ 21 هو قرن العولمة، حيث تعيش جميع المجتمعات ذات الثقافات المختلفة، مؤكدة أن التمسك بالماضي والهوية والتراث من أهم سبل التقدم.

فيما فازت بفئة التصوير الفوتوغرافي الفنانة زهراء علي عطائي، والتي أرادت من خلال عملها إبراز الماضي وتأثيره في الحاضر، والإشارة إلى التغييرات والأفكار والممارسات التي يمر بها الإنسان على مر الزمان.

أما عن الجائزة من اختيار لجنة التحكيم في فئة الرسم، فكانت من نصيب الفنانة بدور حمدي عزام، والتي عبّرت من خلالها للحنين إلى الماضي بكل تفاصيله، ووصفته بالأزمنة المباركة وأهم ما يميزه هو وجود الأجداد، مشبهة تحول الزمن بالإشارة إلى تحول القهوة العربية الأصيلة إلى قهوة سريعة التحضير بآلات مصنوعة بأحدث التقنيات في مقاهٍ حديثة.

رسالة حضارية

وبهذه المناسبة، توجهت خولة السركال مدير عام نادي سيدات الشارقة بالشكر لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة نادي سيدات الشارقة، على رعايتها ودعمها غير المحدود لجائزة «نون للفنون» منذ بدايتها، وهو سبب أساسي لاستمرارية ونجاح الجائزة في إطلاق نسختها الخامسة بهدف الاحتفاء وتسليط الضوء على إبداعات المرأة. وأشارت السركال إلى أن نادي سيدات الشارقة حرص من خلال جائزة «نون للفنون» على احتضان الإبداعات الفنية للفنانات من مختلف الجنسيات، للمساهمة في تمكين المرأة وتشجيع أحلامها ودعم طموحها غير المحدود، فضلاً عن جهودها المخلصة لتعزيز التفاعل والتواصل الثقافي للمساهمة في إيصال الرسالة الحضارية والإنسانية السامية للفن والثقافة من دولة الإمارات إلى العالم، في صياغة المشهد الحضاري بمسيرة الثقافة العربية والإنسانية.

إبراز المواهب

وقالت سناء مرشنت مشرف فنون مركز كولاج للفنون «نحرص على توفير بيئة خصبة للمبدعات لفتح آفاق الإبداع لديهن، وإطلاق العنان لمواهبهن ودعم طموحاتهن، ليحلقن في سماء الفن بأناملهن المميزة، ويضعن بصماتهن على أعمالهن لتوصيل رسالتهن الإنسانية والسامية من خلال الفن للعالم، وإثراء وتشجيع التبادل الثقافي والفني في إمارة الشارقة».

وأضافت «من خلال جائزة (نون للفنون)، نعمل على دعم المواهب وفتح المجال لجميع الجنسيات للمشاركة وإبراز المواهب وتجسيدها على أرض الواقع، تأكيداً على هوية الفن، باعتباره هوية إنسانية مهمة ترشد الأجيال القادمة للتعرف على جملة من الإبداعات الفنية التي ستبقى ماثلة إلى الأبد».