«ابتسم».. مبادرة «سياحة الشارقة» للاحتفاء بـ«يوم الطفل العالمي»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، في حديقة مويلح، بالشراكة مع «مكتب الشارقة صديقة للطفل» التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، مؤخراً وعلى مدى يومين متواصلين، مبادرة «ابتسم»، التي تحتفل «الهيئة» من خلالها بـ«يوم الطفل العالمي»، وتضمنت مجموعة من الأنشطة وورش العمل المختلفة؛ بهدف تسليط الضوء على أهمية مشاركة الأطفال في السياحة عبر الفن والتصميم، وتوعيتهم بمفهوم الاستدامة، وقيمتها في تعزيز مكانة إمارة الشارقة سياحياً، إضافة إلى تكريس دور الصغار في رسم صورة الإمارة السياحية في أعين زوارها.

تضمنت الفعالية جلسات ترفيهية للأطفال، استمعوا من خلالها إلى سلسلة من حكايات التشويق والمغامرات، وحضروا عدداً من ورش العمل الفنية، كما أقيمت خلالها فعاليات ثقافية عرَّفت الأطفال على جذور التراث الإماراتي وتاريخ المنطقة، وشاهدوا مجموعة من العروض السينمائية في الهواء الطلق، إضافة إلى حضور ورش عمل تعليمية حول زراعة بذور بعض النباتات والورود، وكيفية العناية بالحدائق والأشجار بهدف توعيتهم عن مفهوم الاستدامة.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «نثمن دور شركائنا في تعزيز مكانة إمارة الشارقة السياحية، ودعمهم لجهود الهيئة ومبادراتها المجتمعية التي تهدف إلى نشر المعرفة السياحية حول الإمارة لدى النشء والأطفال، فمن خلال هذه المبادرة، التي وضعت الأطفال ضمن قالب تعليمي وترفيهي ممتع، من شأنها أن تساهم في تنمية الوعي لديهم عن أهمية هذا القطاع الحيوي الذي له الأثر الكبير اقتصادياً واجتماعياً على حد السواء».

وأضاف المدفع: «تراعي رؤى القيادة الرشيدة فئة الأطفال وتستثمر فيها أكبر استثمار لكونها ركناً أساسياً من أركان المسيرة التنموية التي سترسم مستقبل البلاد، ويأتي دورنا هنا مكملاً وداعماً للخطط الاستراتيجية للإمارة والموضوعة لضمان استدامة القطاع السياحي، والتي تعبر عن حراك حضاري رائد تتكاتف فيه جهود القطاعين العام والخاص من أجل خلق بيئة جاذبة للسياح، من خلال تعزيز سمعة الشارقة وجهة مفضلة للعائلات والأطفال، خاصة مع المكانة المرموقة التي تحتلها الإمارة على قائمة الدول العالمية الصديقة للطفل».

يذكر أن مبادرة «ابتسم» ستكون في تطوّر مستمر خلال الفترة القادمة، حيث تأتي دعماً لملف مشاركة الهيئة مستقبلاً للترشح لجائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في العام المقبل.