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وفاة المؤلف الموسيقي والمسرحي اللبناني روميو لحّود

وفاة المؤلف الموسيقي والمسرحي اللبناني روميو لحّود
22 نوفمبر 2022 13:56

غيّب الموت المؤلف الموسيقي والمسرحي اللبناني روميو لحّود عن 92 عاماً، على ما أعلن أحد افراد عائلته صباح الثلاثاء عبر الشبكات الاجتماعية.

ونشر نجل شقيقته الممثل عصام مرعب صورة للراحل على حسابه عبر انستجرام أرفقها بتعليق بالإنجليزية.

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