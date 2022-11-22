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فيديو " ديناميت" يحقق أكثر من 1.6 مليار مشاهدة على يوتيوب

فيديو " ديناميت" يحقق أكثر من 1.6 مليار مشاهدة على يوتيوب
22 نوفمبر 2022 14:42

حقق مقطع فيديو "ديناميت" لفريق " بي تي إس" الغنائي الكوري الجنوبي، المؤلف من سبعة أفراد، أكثر من 1.6 مليار مشاهدة على منصة "يوتيوب" اليوم الثلاثاء، ليصبح بذلك ثاني أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة للفرقة، بحسب إدارة شركة الفرقة "بيج هيت ميوزيك".

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الشركة القول إن الفيديو الموسيقي الذي تم طرحه في أغسطس من عام 2020، تجاوز عتبة الـ 1.6 مليار مشاهدة تمام الساعة الرابعة و26 دقيقة صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وبذلك أصبح هذا ثاني فيديو موسيقي لفرقة البوب الكورية يتجاوز 1.6 مليار مشاهدة، بعد أغنية "بوي ويذ لاف".

يشار إلى أن أغنية " ديناميت "، هي أول أغنية تؤيدها الفرقة باللغة الإنجليزية، عن الفرحة والثقة.

وبهذه الأغنية احتلت الفرقة المركز الأول في قائمة بلبورد لأفضل 100 أغنية لفئة الأغاني الفردية عام 2020 وحصلت على ترشيحها لجائزة جرامي.

وعلاوة على أغنية " ديناميت"، حقق 39 مقطع فيديو موسيقي لفرقة "بي تي إس" أكثر من 100 مليون مشاهدة.

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