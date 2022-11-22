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فنانة مصرية تتنكر وتعمل سائقة!

فنانة مصرية تتنكر وتعمل سائقة!
22 نوفمبر 2022 08:12

كشفت الفنانة المصرية نجلاء يونس عن عملها كسائقة سيارة، وهي متنكرة بسبب قلة الأعمال المعروضة عليها، والتي تشارك من خلالها في الدراما.

ففي لقاء تلفزيوني، أكدت الفنانة التي قدمت خلال مشوارها الفني ما يقرب من 20 عملا فنيا، أنها تعمل كسائقة عبر تطبيق "أوبر"، خاصة أنها تقدم المسلسلات على فترات متباعدة.

وهناك التزامات تواجهها ومنزل لابد من إنفاق المال عليه، لذلك سلكت هذا الطريق وعملت في هذه المهنة، حسب قولها.

كما أكدت نجلاء يونس أن عددا قليلا من الركاب يتعرفون عليها، لكنها تلجأ للتنكر أثناء العمل، حيث تقوم بتغيير مظهر شعرها، حتى تتمكن من العمل دون التعرف عليها.

وأوضحت في اللقاء أن الفكرة جاءتها من أقرب صديقة لها، لذلك قررت أن تخوض هذه المغامرة من منطق التجربة، لكنها لم تواجه أي تحد كبير خلال عملها.

كما اعترفت أن الحياة تمر بمراحل مختلفة، ومن الوارد أن تكون هناك أيام في الأعلى وأيام في الأدنى، خاصة أنها تزوجت ثم انفصلت بعد عامين، ولم تجد أن طبعها يتماشى مع زوجها، لذلك قررا الانفصال.

نجلاء يونس شاركت مؤخرا في الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" الذي يعرض عبر منصة "شاهد VIP"، كما قدمت أدوارا في عدد آخر من المسلسلات من بينها "بـ 100 وش" و"فاتن أمل حربي".

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