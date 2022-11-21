«كاران» و«فرح» يقدمان حفل «آيفا» بجزيرة ياس

يعود حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي (IIFA) إلى جزيرة ياس في أبوظبي، للعام الثاني على التوالي، أيام 9 و10 و11 فبراير 2023، ويُقام هذا الحدث السنوي بالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وميرال، المطور الرائد لوجهات وتجارب غامرة في أبوظبي.

ومن المقرر أن يقدم النجمان «كاران جوهر» و«فرح خان» حفل «آيفا روكس» الموسيقي، والذي يضم بعضاً من أفضل المواهب في أضخم مركز للصناعة السينمائية على مستوى العالم، ويجمع بين عروض الغناء والرقص والأفلام والأزياء، ضمن فقرات حية يقدمها بعض من أشهر الفنانين في بوليوود، من بينهم «أميت تريفيدي» و«بادشاه» و«نوكليا» و«سونيدي شوهان».

بهذه المناسبة، قال كاران جوهر، الذي حصد جوائز عدة في حفل «آيفا»: تربطني علاقة خاصة مع حفل الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا» (IIFA) على مدار عقدين من الزمن، ويسعدني جداً أن أتشارك المسرح مع فرح خان.

وكانت فرح خان، قد قدمت حفل «آيفا روكس» مع «أبارشاكتي كورانا» في النسخة 22، التي أُقيمت في شهر يونيو من هذا العام، وقالت «سأعود في شهر فبراير، لتقديم عروضي مجدداً، وأعد الجمهور بأنه سيكون حدثاً رائعاً، خاصة مع مشاركة كاران».

ويَعِد المؤلف والمغني «أميت تريفيدي»، الذي أشعل المسرح بأغنياته في «آيفا روكس 2019»، الجمهور بأمسية طربية استثنائية مجدداً، وقال «إن حفل (آيفا) ليس فقط مجرد منصة تحتفي بأفضل المواهب في بوليوود، بل تُبرز أيضاً ثقافتنا الهندية للعالم أجمع، وهذا ما يدفع الجميع لحضور الحفل مراراً وتكراراً».

وبدوره، قال «بادشاه»: «في عام 2017، أذهلت عليا بهات نيويورك، عندما صدحت بأغنيتي من فيلمها «كابور آند سونز» في حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي، وقريباً، أتواجد بشكل شخصي لإمتاع الجمهور ببعض من أشهر أغنياتي، وأدعو الجميع للاستعداد لقضاء أمسية جميلة بالفعل».

أما «سونيدي شوهان»، فهي ليست غريبة على حفل «آيفا»، كما أنها لا تزال المرشحة الأصغر سناً للقب «أفضل مغنية بلاي باك» عن أغنية (Fiza's Mehboob Mere)، وقد تم ترشيحها 17 مرة، وفازت بالجائزة مرتين، وقالت «يمنحني حفل (آيفا) منصة لإمتاع أسرتي الموسعة من المعجبين عبر مختلف أنحاء العالم، وسيكون الحدث مميزاً بالفعل».

ويؤكد منتج الموسيقى الإلكترونية الهندي والمرشح لجائزة «جرامي»، «نوكليا» المعروف بألبوميه الشهيرين (Bass Bani وRaja Baja)، أن حفل (آيفا روكس) سيشكل أمسية لا تنسى، مع بدء العد العكسي لانطلاق أفضل عروض الموسيقى والرقص الهندية».

ويشهد حفل عطلة نهاية الأسبوع وجوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا»، مشاركة «سلمان خان» و«رانفير سينغ» و«فارون دهاوان» و«كريتي سانون»، ويقدم حفل توزيع الجوائز كل من «أبهيشك باتشان» و«فرحان أكبار» و«مانيش بول».