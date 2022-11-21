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دنيا

انتشال حطام سفينة أثرية في شانغهاي

انتشال حطام سفينة أثرية في شانغهاي
22 نوفمبر 2022 03:46

بكين (د ب أ)

تمكنت السلطات الصينية أمس من انتشال حطام السفينة «اليانجتسي رقم 2» التي يرجع تاريخها إلى عهد الإمبراطور تونجتشي (خلال الفترة من عام 1862 وحتى عام 1875) من أسرة تشينج الإمبراطورية، من المياه التابعة لبلدية شانغهاي شرقي الصين، وكان قد تم اكتشاف السفينة الغارقة في عام 2015، ويبلغ طولها 38.1 متر وعرضها 9.69 متر، وكانت تحتوي على 31 عربة وتنقل على متنها قطعاً أثرية ثقافية رائعة من الخزف المصنوع في بلدة جينجدهتشن، «عاصمة الخزف»، كما اكتشفت قطع أثرية مثل الفخار الطيني الأرجواني، ومواد بناء في حطام السفينة وحولها.

شانغهاي
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